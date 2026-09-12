Rosé mit Kante von Markus Altenburger

Rosé muss nicht aus Südfrankreich kommen. Auch hierzulande zeigt er längst was in ihm steckt - Frische, Präzision und eine lässige Leichtigkeit.

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Durch unterschiedliche Ausbauvarianten von klassisch bis "a little bit funky", im Stahltank oder in Kombi mit großem Holz hat sich der Rosé zu einem Ganzjahreswein etabliert. So richtig Spaß macht ein Rosé nicht nur im Sommer und wenn sich der "Temperaturtacho" zur 30 Grad Marke hinbewegt. Sind derartige Weine dann auch noch präzise, minimalistisch und von kühler Struktur wie bei Markus Altenburger - yippie!

© Hersteller

Drei Jahrgänge, drei Rebsorten, ein Wein mit Charakter

Der sympathische Blaufränkisch-Freak, Burgenlandler eben, und personifizierter Terroir-Vermittler der Region Leithaberg hat sich seit langem nicht nur hier, sondern auch international einen Namen gemacht. Auf seiner vinophilen "Visitenkarte" stehen dabei Begriffe wie: Sanfter Rebschnitt, Low Intervention, Biodiversität sowie puristische Charakterweine. Der "Ois erleben" – besser kann man diesen Wein nicht bezeichnen – ist eine Assemblage aus drei Jahrgängen und drei Rebsorten. Zusammengefasst ergibt das dreimal so viel Tiefe, einen tollen Grip und ist dabei trotzdem keine schwere Nummer – immenser Zug, rote Frucht, feine Würze. Das ist sicher kein belangloser Swimmingpool-Wein, sondern Essens- und Gesprächsbegleiter für einen Abend mit Freunden!

Markus Altenburger, Weingut Altenburger in Jois/Brugenland © Hersteller

Weingut: Markus Altenburger, Jois-Burgenland

Speisenbegleitung: Fisch Tajin