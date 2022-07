Swarovski: Underboob im Urlaub

Moderatorin Victoria Swarovski posiert in Marbella für ihre Fans

Bei den Temperaturen wünschen sich eigentlich alle Abkühlung, doch Victoria Swarovski bringt ihre Fans noch mehr zum Schwitzen. „Du bist heißer als die Sonne“, lautet einer der unzäh­ligen Kommentare unter den neuesten Bikinifotos der Kristallerbin in Marbella. Swarovski posierte in einem Netzkleidchen und zeigte im orangenen Bikini sogar auch Underboob.

In ihrer Story postet die fesche Österreicherin auch Videos, die sie im Wasser zeigen. Ihre Kehrseite bekommt man dabei auch zu sehen. "Da fängt der Pool an zu kochen", ist sich ein Fan sicher. "Wow. was für eine tolle Figur", schreibt ein anderer unter die Schnappschüsse. Ob sie in ihrem eigenen Pool baden gegangen ist oder nicht, lässt Swarovski unkommentiert. So oder so - die Aussicht ist jedenfalls traumhaft