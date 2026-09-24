Von Rosé mit Kante bis zum steirischen Fine-Wine

Charakter, Herkunft und handwerkliches Gespür stehen bei diesen Weinen im Mittelpunkt. Zwei Beispiele zeigen bereits, wie vielseitig österreichischer Wein heute interpretiert werden kann.

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Kühl und präzise, mineralisch und cremig oder mit ordentlich Grip: Die ausgewählten Weine erzählen auf ganz unterschiedliche Weise von ihren Rebsorten, Böden und Winzern. Dabei geht es nicht um Trends, sondern um Eigenständigkeit und Trinkfreude.

Markus Altenburger, Weingut Altenburger © Hersteller

Rosé mit Kante von Markus Altenburger

Rosé muss nicht aus Südfrankreich kommen. Auch hierzulande zeigt er längst was in ihm steckt - Frische, Präzision und eine lässige Leichtigkeit. Durch unterschiedliche Ausbauvarianten von klassisch bis "a little bit funky", im Stahltank oder in Kombi mit großem Holz hat sich der Rosé zu einem Ganzjahreswein etabliert. So richtig Spaß macht ein Rosé nicht nur im Sommer und wenn sich der "Temperaturtacho" zur 30 Grad Marke hinbewegt. Sind derartige Weine dann auch noch präzise, minimalistisch und von kühler Struktur wie bei Markus Altenburger - yippie!

© Hersteller

Drei Jahrgänge, drei Rebsorten, ein Wein mit Charakter

Der sympathische Blaufränkisch-Freak, Burgenlandler eben, und personifizierter Terroir-Vermittler der Region Leithaberg hat sich seit langem nicht nur hier, sondern auch international einen Namen gemacht. Auf seiner vinophilen "Visitenkarte" stehen dabei Begriffe wie: Sanfter Rebschnitt, Low Intervention, Biodiversität sowie puristische Charakterweine. Der "Ois erleben" – besser kann man diesen Wein nicht bezeichnen – ist eine Assemblage aus drei Jahrgängen und drei Rebsorten. Zusammengefasst ergibt das dreimal so viel Tiefe, einen tollen Grip und ist dabei trotzdem keine schwere Nummer – immenser Zug, rote Frucht, feine Würze. Das ist sicher kein belangloser Swimmingpool-Wein, sondern Essens- und Gesprächsbegleiter für einen Abend mit Freunden!

Weingut: Markus Altenburger, Jois-Burgenland

Speisenbegleitung: Fisch Tajin

Bezugsquelle: https://markusaltenburger.jimdosite.com/

Mineralisch. Präzise. Muschelkalk - Weingut Trummer

Winzer Jürgen Trummer © Hersteller

Muschelkalk, biologische Bewirtschaftung und viel Fingerspitzengefühl: Jürgen Trummers Morillon "Ehrenhausen" 2023 zeigt steirische Herkunft in Bestform. Talentierter Nachwuchswinzer war gestern, Jürgen Trummer spielt schon des Längeren in der steirischen "A-Liga". Verantwortlich dafür sind nicht nur die Muschelkalkböden am Obegg, sondern auch der biologische Weingarten-Zugang. Die Kellerarbeit erfolgt mit Akribie im Ausbau und zugleich mit wenig Intervention für die super herkunftsbezogenen Weine. Der Ortswein Morillon "Ehrenhausen" 2023, zum perfekten Zeitpunkt gelesen, geht nach der Pressung ins 500 Liter Eichenfass.

© Hersteller

Feine Weinkunst trifft steirische Gastlichkeit

Die Vergärung erfolgt spontan. Danach bleibt der Wein ein Jahr auf der Vollhefe im Fass und für weitere sechs Monate im Stahltank und kommt minimal geschwefelt in die Flasche. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein "Fine-Wine", bei dem an der Nase gelbe Früchte wie Birne und Quitte dominieren. Am Gaumen zeigt der Wein eine feine Textur mit schicker Cremigkeit und einer wunderbar strukturierten Säure. Ein exzeptioneller Ortswein - die Bourgogne lässt grüßen! Tipp: Neben dem Weingut betreiben die Trummers auch eine Buschenschank. Aufgetischt werden steirische Klassiker vom Käferbohnensalat bis hin zur Bretteljause und zeitgeistige Innovationen wie der eigene Karpfen als Dosenfisch. Hervorragende Qualität, vieles davon aus eigener Produktion oder von regionalen Produzenten. Sensationeller Weingartenblick von der Terrasse und herzliche Gastlichkeit inklusive!

Weinbaugebiet: Südsteiermark DAC

Speisenbegleitung: gebratenes Kalbsbries

Bezugsquelle: www.trummerwein.at

Zwischen Tradition und Moderne - Weingut Proidl

Patrick Proidl - "Generation X" - Patrick ist die 10. Generation im Hause Proidl. © Hersteller

Das Durchbruchstal der Krems mit seinen bis zu 60 Grad steilen Steinterrassen rund um die Burgruine Senftenberg bildet optimale Voraussetzungen für charaktervolle Weine. Aus diesem Grund bezeichnet sich die hier ansässige Familie Proidl auch gerne als "Bergweinbauern" und Handwerker. Mit viel Wissen und dem ausgeprägten Bewusstsein für Tradition entstehen dabei Weine mit starkem Eigenleben und Individualität. Nicht umsonst wurde diese Leidenschaft schon mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt.

© Hersteller

Riesling von den steilen Hängen

Darunter auch der vierte Platz unter den österreichischen Top 100 Weingütern, vergeben vom weltbekannten amerikanischen Weinkritiker James Suckling. Als ein Mitglied der Österreichischen Traditionsweingüter bewirtschaftet Patrick Proidl einen großen Teil seiner Rebfläche mit Grünem Veltliner und Riesling. Letzterer kommt von den kargsten und steilsten Hängen. Ausgestattet mit schnörkelloser Frische, Mineralität, einer feinen Eleganz und einem wunderbaren Säurespiel, zählen die Rieslinge aus dem Hause Proidl sicher zu den faszinierendsten Österreichs. Der Riesling "Alte Reben" 2024 stammt von 25 bis 50-jährigen Reben und zeigt sich ausdrucksstark, duftet aromatisch nach Marille und Pfirsich, ist straff im Antrunk, mit ausgewogener Balance zwischen knackiger Frucht und rassiger Würze. Mehr Mineralik geht nicht!

Weinbaugebiet: Kremstal DAC

Speisenbegleitung: Forellentartar

Bezugsquelle: www.proidl.com