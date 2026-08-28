Club-Feeling trifft  Cocktailfestival

El Tony Mate bringt gemeinsam mit der Grellen Forelle elektronische Beats und Signature-Drinks zum Liquid Market Vienna.

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Von 27. bis 29. August 2026 wird das Wild im West in Wien erneut zum Treffpunkt für Genießer, Cocktailfans und Festivalbesucher. Erstmals mit dabei ist auch El Tony Mate. Gemeinsam mit dem Wiener Kultclub Grelle Forelle schafft die Marke einen Pop-up-Club, der Clubkultur, Musik und innovative Drinks miteinander verbindet.Mit ihrem "New Energy"-Ansatz setzt El Tony Mate auf frisch aufgebrühten Cold-Brew Yerba Mate und positioniert sich als natürliche Alternative zu klassischen Energy-Drinks. Beim Liquid Market sorgt die Marke nun erstmals gemeinsam mit der Grellen Forelle für echtes Club-Feeling auf dem Festivalgelände.

Elektronische Sounds und Festivalvibes

Die Kooperation vereint zwei Marken, die für moderne Club- und Festivalkultur stehen. Besucher erwartet ein neuer Hotspot für elektronische Musik, kreative Drinks und entspannte Festivalatmosphäre. Für den passenden Sound sorgen an allen drei Festivaltagen Anna Ullrich, das Modul Kollektiv, Fourtex, Suitside, Aschenbrenner und Alexis Hera. Mit ihren elektronischen Sets verwandeln sie den Pop-up-Club in einen pulsierenden Treffpunkt mitten im Festivalgeschehen. Ein besonderes Highlight wartet am Samstag, 29. August: Von 22 bis 2 Uhr geht das Festival nahtlos in die exklusive El Tony Mate x Grelle Forelle Afterparty über, die direkt am Gelände stattfindet und ausschließlich Besucher des Liquid Market offensteht.

Signature-Drinks an der Bar

El Tony Mate in der Flasche © intelligentfood Austria

Passend zum musikalischen Programm stehen auch an der Bar besondere Kreationen im Mittelpunkt. Serviert werden die Signature-Drinks "Turbo Tony" mit El Tony Mate und aVAO Supreme Vodka sowie der "Tony Spritz", eine spritzige Kombination aus El Tony Mate und Aperitivo. Wer alkoholfreie Alternativen bevorzugt, kann das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk auch pur genießen. Drei Tage Pop-up-Club Der El Tony Mate x Grelle Forelle Pop-up-Club ist von 27. bis 29. August 2026 täglich von 15 bis 22 Uhr im Rahmen des Liquid Market Vienna geöffnet. Veranstaltungsort ist das Wild im West im APA Tower, Gunoldstraße 14, 1190 Wien.