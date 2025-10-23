Aufbau des Weihnachtsmarktes im Volksgarten startet

Die zerstörten Grünflächen haben den traditionsreichen Weihnachtsmarkt im Volksgarten in den letzten Jahren in Frage gestellt.

Linz. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt im Volksgarten und für den Christkindlmarkt am Hauptplatz nehmen Fahrt auf. Bereits am Sonntag, 25. Oktober, werden die ersten Materialien und Fahrzeuge in den Volksgarten geliefert, ehe am 27. Oktober ab 6 Uhr mit dem offiziellen Aufbau begonnen wird. Rund 70 Verkaufsstände werden dort bis zur Eröffnung am 22. November errichtet. Der Aufbau erfolgt in mehreren Etappen, unter strengen Auflagen und Kontrollen, um eine möglichst schonende Nutzung der Grünflächen zu gewährleisten.

© Stadt Linz

Am Hauptplatz startet der Aufbau des Christkindlmarkts heuer am 7. November. Beide Märkte öffnen wie geplant: Am 22. November erstrahlt der Hauptplatz in vorweihnachtlichem Glanz, einen Tag später folgt der Volksgarten mit seinem traditionellen Weihnachtsambiente.

„Unsere Adventmärkte bringen jedes Jahr eine besondere Atmosphäre in die Innenstadt. Damit das pünktlich und reibungslos gelingt, ist eine genaue zeitliche Koordination beim Aufbau notwendig – sowohl logistisch als auch im Hinblick auf den Schutz unserer öffentlichen Räume. Ich danke allen Beteiligten für ihren professionellen und umsichtigen Einsatz“, sagt Marktreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP).Bis zum 24. Dezember laden die Märkte wieder dazu ein, in gemütlicher Atmosphäre regionale Produkte zu entdecken, handwerkliche Besonderheiten zu bewundern und kulinarische Köstlichkeiten zu genießen.