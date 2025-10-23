Zwei Neueröffnungen im Linzer Stadtherz

Neues Take Away Lokal kommt auf der Promenade.
Linz. In der Linzerie öffnet morgen, 24. Oktober, der Concept Store Sweatheart by Tweedheart als Pop- up bis Ende des Jahres, direkt neben dem Concept Store Sandy’s Corner, der für Taschen und die belieben Kknekki-Haarbänder bekannt ist. Madelaine Wiesinger hat bisher den Online-Shop Tweedheart betrieben. Größter Erfolg: Frauke Ludowig von RTL („Exclusiv – Das Starmagazin“) hat einen ihrer Blazer im TV getragen. Neben Tweed-Mode und Strick gibt es im Concept Store auch Accessoires und Deko für die Advent- und Weihnachtszeit.
- Zeitumstellung 2025: Dieses Gerät vergessen ALLE umzustellen
- 5 frühe Anzeichen, dass Sie krank werden – und was jetzt hilft
-
OÖ stärkt mit Förderimpuls Sicherheitsstrategie
© oe24
Gleich ums Eck, auf der Promenade 3, eröffnet in Kürze das Aloha Poke Bowl, das seit 2021 aus der PlusCity bekannt ist. Das hawaiianische Nationalgericht, Poke Bowl, ist ideal für Take Away.