Madelaine Wiesinger, Alexander Korner vom Sweatheart Conept Store
© oe24

Mode und Poke Bowls

Zwei Neueröffnungen im Linzer Stadtherz

23.10.25, 10:11
Neues Take Away Lokal kommt auf der Promenade. 

Linz. In der Linzerie öffnet morgen, 24. Oktober, der Concept Store Sweatheart by Tweedheart als Pop- up bis Ende des Jahres, direkt neben dem Concept Store Sandy’s Corner, der für Taschen und die belieben Kknekki-Haarbänder bekannt ist. Madelaine Wiesinger hat bisher den Online-Shop Tweedheart betrieben. Größter Erfolg: Frauke Ludowig von RTL („Exclusiv – Das Starmagazin“) hat einen ihrer Blazer im TV getragen. Neben Tweed-Mode und Strick gibt es im Concept Store auch Accessoires und Deko für die Advent- und Weihnachtszeit.

Gleich ums Eck, auf der Promenade 3, eröffnet in Kürze das Aloha Poke Bowl, das seit 2021 aus der PlusCity bekannt ist. Das hawaiianische Nationalgericht, Poke Bowl, ist ideal für Take Away.

