Zeitumstellung 2025: Dieses Gerät vergessen ALLE umzustellen

Am Sonntag, den 26. Oktober, ist es wieder so weit: Die Winterzeit beginnt! Doch die Zeitumstellung bedeutet auch eine Menge Arbeit: Alle Geräte müssen auf die neue Zeit eingestellt werden. Und hier lauert die Falle: Es gibt ein Gerät, das viele einfach vergessen – und das kann richtig teuer werden!

Ob die Zeitumstellung noch sinnvoll ist, darüber lässt sich streiten. Tatsache ist jedoch: Sie wurde bei uns noch nicht abgeschafft, und in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober wird die Uhr wieder von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Winterzeit bringt uns also eine Stunde mehr Schlaf, aber auch ein kleines organisatorisches Chaos. Die Zeit muss bei sämtlichen Haushaltsgeräten manuell angepasst werden. Der Wecker und die Uhren sind dabei schnell erledigt, daran denken die meisten. Doch es gibt ein Gerät, das viele völlig vergessen.

Dieses Gerät vergessen die meisten umzustellen

Es ist ein unscheinbares Gerät, das in vielen Haushalten unauffällig vor sich hin arbeitet: Die Heizung mit ihrer Zeitschaltuhr! Während sich viele moderne Geräte automatisch umstellen, müssen Sie hier selbst Hand anlegen und das vergessen viele!

Wenn Sie die Zeit auf der Heizung nach der Zeitumstellung nicht anpassen, läuft sie eine Stunde zu früh an und bleibt eine Stunde länger aktiv. Das bedeutet unnötiger Energieverbrauch, was angesichts der aktuell hohen Heizkosten ordentlich ins Geld gehen kann.

So stellen Sie die Heizung richtig um

Es ist zum Glück ganz einfach, die Zeitumstellung an der Heizung anzupassen. Meistens müssen Sie nur das Stellrad drehen oder eine bestimmte Taste an der Heizungsregelung drücken. Diese befindet sich bei den meisten Heizungsmodellen direkt am Kessel und ist meist gut sichtbar.

Auf dem Display sehen Sie den aktuellen Betriebsmodus, der durch Symbole angezeigt wird, wie ein Heizkörper oder ein Wasserhahn. Wenn beide Symbole auf dem Display erscheinen, wissen Sie, dass die Heizung im Wintermodus läuft.