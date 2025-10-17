Zeitumstellung im Herbst 2025: Wird die Uhr vor oder zurück gedreht?

Jedes Jahr stellt sich dieselbe Frage: Wird die Uhr zur Winterzeit vor oder zurück gedreht?

Draußen wird es langsam kälter, die Tage werden kürzer und dunkler – das ist das untrügliche Zeichen: Bald ist es wieder Zeit, an der Uhr zu drehen. Ende Oktober steht sie erneut an, die alljährliche Zeitumstellung auf die Winterzeit. Doch jedes Jahr stellen sich viele wieder dieselbe Frage: Wird die Uhr vorgestellt oder zurückgestellt?

Wann wird 2025 die Uhr umgestellt?

Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt am Sonntag, den 26. Oktober 2025. In dieser Nacht wird die Uhr um 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt. Das bedeutet: Wir gewinnen eine Stunde – die Nacht ist also eine Stunde länger. Wer also gerne ausschläft, darf sich freuen: Dieser Tag hat 25 Stunden.

Die Winterzeit wird oft auch als Normalzeit bezeichnet, da sie der ursprünglichen mitteleuropäischen Zeit (MEZ) entspricht.

© Getty Images

Warum wird die Zeit überhaupt umgestellt?

Die halbjährliche Zeitumstellung wurde in Europa in den 1980er-Jahren eingeführt. Der ursprüngliche Gedanke: das Tageslicht besser nutzen und Energie sparen. Im Sommer wird die Uhr eine Stunde vorgestellt, damit es abends länger hell bleibt. Im Herbst geht sie wieder zurück, damit es morgens früher hell ist.

Allerdings ist der Nutzen heute umstritten. Studien zeigen, dass die Energieersparnis gering ist, während viele Menschen mit gesundheitlichen Problemen durch die Umstellung zu kämpfen haben – etwa Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme oder Kreislaufbeschwerden. Auch Tiere reagieren empfindlich auf den veränderten Tagesrhythmus.

© Getty Images

Kommt bald das Ende der Zeitumstellung?

Schon seit Jahren wird in der EU über die Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert. Das Europäische Parlament hat 2019 sogar dafür gestimmt, die Umstellung künftig zu beenden. Doch bislang konnten sich die Mitgliedsstaaten nicht darauf einigen, ob dauerhaft Sommer- oder Winterzeit gelten soll. Daher bleibt vorerst alles beim Alten – auch 2025 werden die Uhren also wieder zweimal im Jahr umgestellt.

Tipps zur Umstellung

Analoge Uhren anpassen: Wecker, Wanduhren oder Küchenuhren müssen von Hand umgestellt werden.

Digitale Geräte prüfen: Smartphones, Computer und Funkuhren stellen sich in der Regel automatisch um – zur Sicherheit kann man die Zeit am nächsten Morgen kurz kontrollieren.

Schlafrhythmus anpassen: Wer empfindlich reagiert, kann sich schon ein paar Tage vorher mit leicht veränderten Schlafzeiten an die Umstellung gewöhnen.

Tageslicht nutzen: Ein Spaziergang im Freien am Vormittag hilft dem Körper, sich schneller an den neuen Rhythmus zu gewöhnen.

Merksätze zum leichteren Erinnern

Damit Sie nie wieder überlegen müssen, wie herum die Uhr gedreht wird:

„Im Frühling stellt man die Gartenmöbel vor das Haus – im Herbst zurück in den Schuppen.“

Heißt also: Im Oktober zurückdrehen! Ob die halbjährliche Umstellung in Zukunft bleibt oder fällt, ist weiterhin offen – sicher ist nur: Dieses Jahr dürfen wir uns über eine Stunde mehr Schlaf freuen.