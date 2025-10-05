Alles zu oe24VIP
Zeitumstellung
© Getty Images

Winterzeit

Zeitumstellung steht bevor – Wann werden die Uhren zurückgedreht?

05.10.25, 08:54
Die Umstellung auf die Winterzeit naht: An diesem Tag wird wieder an den Uhren gedreht ...

Ende Oktober 2025 ist es wieder soweit: Es wird wieder an der Uhr gedreht – in der Nacht auf Sonntag, den 26. Oktober, beginnt die Winterzeit, die uns eine Stunde zusätzlichen Schlaf schenkt. Während Funkuhren und Smartphones automatisch umspringen, müssen viele Geräte manuell umgestellt werden – von drei auf zwei Uhr. Obwohl diese Umstellung für eine extra Stunde Schlaf sorgt und meist als weniger belastend empfunden wird als die im Frühjahr, warnt die Wissenschaft vor gesundheitlichen Folgen.

Experten warnen, dass die Umstellung den Biorhythmus stören kann. Müdigkeit, Schlafprobleme und Konzentrationsschwäche seien häufige Folgen. Sogar die Anzahl der Schlaganfälle und Herzinfarkte nimmt nach der Zeitumstellung zu, wie die Max-Planck-Gesellschaft berichtet.

Schlafforscherin: "Winterzeit ist klar zu bevorzugen" 

Forscher empfehlen die Winterzeit als gesündere Variante, weil sie besser mit unserer inneren Uhr harmoniert. "Aus Sicht der Schlafforschung ist die Winterzeit klar zu bevorzugen", bestätigt etwa Schlafforscherin Eva Winnebeck gegenüber der "ARD". Wer die Umstellung leichter verkraften möchte, sollte bereits am Vortag den Tagesrhythmus anzupassen und etwa die Essenszeiten um eine halbe Stunde zu verschieben – dann gelingt der Start in die Winterzeit deutlich entspannter.

Trotz Diskussionen in der EU bleibt die Zeitumstellung vorerst bestehen, da sich die Mitgliedsstaaten bisher nicht auf eine Abschaffung einigen konnten.

