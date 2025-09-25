DIESE Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft

Während in der EU noch darüber gestritten wird, wurde hier die Sommerzeit schon abgeschafft.

Die Uhr umstellen – für viele ein lästiges Ritual im Frühjahr und Herbst. Doch immer mehr Länder sagen „Tschüss, Sommerzeit“: Die Umstellung auf Sommer- und Winterzeit wird abgeschafft. Weltweit nutzen nur noch rund 70 Staaten die Zeitumstellung, während die Mehrheit dauerhaft bei einer Standardzeit bleibt.

Hier wurde die Umstellung abgeschafft

Seit 2014 verwendet Russland dauerhaft die sogenannte „Winterzeit“ (UTC+3) und verzichtete auf die Sommerzeit.

Die Türkei stellte 2016 auf eine ganzjährige Zeitumstellung um und behielt die Sommerzeit dauerhaft bei.

Uruguay beendete die Zeitumstellung in den letzten zehn Jahren.

Aserbaidschan hat die Zeitumstellung aufgehoben.

Ebenso hat der Iran die Zeitumstellung abgeschafft.

Jordanien hat die Zeitumstellung beendet.

Syrien hat die Zeitumstellung abgeschafft.

Namibia beendete die saisonale Zeitumstellung.

Seit 2022 verzichten die meisten Regionen Mexikos auf die Zeitumstellung, mit Ausnahme einiger Grenzgebiete zu den USA.

Brasilien hob die Zeitumstellung 2019 auf.

China nutzt trotz seiner Größe eine einzige Zeitzone (UTC+8) und verzichtet auf die Zeitumstellung.

Indien verzichtet auf die Zeitumstellung.

Japan hat die Zeitumstellung 1951 abgeschafft.

Südkorea stellte die Zeitumstellung 1988 ein.

In Australien verzichten die Bundesstaaten Queensland, Westaustralien und das Northern Territory auf die Zeitumstellung.

Debatte in Europa

In der EU wurde in den letzten Jahren zwar eine Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert, bisher aber nicht umgesetzt.

Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden. Frankreich machte damals den Anfang.

Österreich beschloss die Einführung erst 1979 wegen verwaltungstechnischer Probleme und weil man eine verkehrstechnische Harmonisierung mit der Schweiz und Deutschland wünschte. Diese beiden Länder führten die Sommerzeit erst 1980 ein. Allerdings gab es in der Alpenrepublik bereits im Ersten Weltkrieg schon einmal die Sommerzeit. Im Jahr 1916 galt sie für die Monarchie von 1. Mai bis 30. September, wurde dann aber wieder eingestellt. Ein zweiter - auf Dauer erfolgloser - Versuch wurde in den Jahren 1940 bis 1948 unternommen.