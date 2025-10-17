Zeitumstellung: DIESE europäischen Länder haben sie abgeschafft

Während die EU seit Jahren debattiert, preschten andere Staaten vor.

In der Nacht auf 26. Oktober werden in Österreich und den anderen Mitgliedsstaaten der EU die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt. Um 3.00 Uhr geht die Sommerzeit zu Ende und wird von der Normalzeit abgelöst, die auch gerne Winterzeit genannt wird. Zwar hat das Europäische Parlament schon 2019 das "Aus" der Zeitumstellung beschlossen, umgesetzt wurde das Vorhaben bisher aber nicht. Vielmehr ist ein Ende der Zeitumstellungspraxis nicht absehbar.

Wo die Zeitumstellung abgeschafft wurde

Andere Länder in Europa haben die Zeitumstellung hingegen schon abgeschafft.

Island

Island verzichtet schon seit Jahrzehnten auf die Zeitumstellung. Trotz seiner nördlichen Lage bleibt das Land das ganze Jahr über bei derselben Standardzeit. Der Grund: Durch die ohnehin extremen Tageslichtunterschiede zwischen Sommer und Winter würde eine Umstellung kaum spürbare Vorteile bringen.

Belarus

Belarus schaffte die halbjährliche Zeitumstellung im Jahr 2011 ab. Seither gilt dort dauerhaft die sogenannte „Sommerzeit“ (UTC+3). Die Regierung begründete den Schritt mit gesundheitlichen und organisatorischen Vorteilen für die Bevölkerung.

Russland

Russland folgte 2014 mit einer Reform, die das Land dauerhaft auf die Standardzeit umstellte. Da Russland elf Zeitzonen umfasst, war die Umstellung logistisch komplex. Heute gelten überall feste Zeiten ohne Wechsel – eine Maßnahme, die von vielen Bürgern begrüßt wurde.

Türkei

Auch die Türkei hat seit 2016 keine Zeitumstellung mehr. Sie bleibt das ganze Jahr über bei der Sommerzeit (UTC+3). Die Regierung wollte damit Energie sparen und den Tagesablauf an die längeren Sonnenstunden anpassen.

Aserbaidschan, Armenien und Georgien

Diese drei Kaukasus-Staaten haben die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit bereits vor einigen Jahren beendet. Sie argumentieren ähnlich wie andere Länder: Der tatsächliche Nutzen der Zeitumstellung sei gering, während der Eingriff in den Biorhythmus für viele Menschen belastend sei.

In der EU wird seit Jahren über die Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert. 2019 stimmte das Europäische Parlament dafür, die halbjährliche Uhrumstellung zu beenden. Doch bislang konnten sich die Mitgliedsstaaten nicht darauf einigen, ob künftig dauerhaft die Sommer- oder die Winterzeit gelten soll. Daher gilt die bisherige Regelung weiterhin.

Einige Länder – etwa Finnland oder Polen – drängen auf eine einheitliche Lösung, während andere lieber abwarten. Damit bleibt die Zeitumstellung vorerst Teil des europäischen Alltags, auch wenn der politische Wille zur Abschaffung deutlich spürbar ist.