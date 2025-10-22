Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper LIVE&STYLE
E-Paper LIVE&STYLE
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Wohnen
Zeitumstellung im Herbst 2025: Die besten Eselsbrücken zum Merken
© Getty Images

Winterzeit

Zeitumstellung im Herbst 2025: Die besten Eselsbrücken zum Merken

22.10.25, 15:13
Teilen

Ende Oktober, ist es wieder so weit: Die Uhren werden auf Winterzeit umgestellt. Doch viele kommen jedes Jahr ins Grübeln, wenn es darum geht, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird. Deshalb verraten wir die besten Eselsbrücken, um sich das ganz leicht zu merken.

Obwohl sich die EU-Bürgerinnen und -Bürger bereits 2018 mit einer deutlichen Mehrheit von 84 Prozent für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen haben, drehen wir bis heute zweimal im Jahr an der Uhr.

Zeitumstellung
© Getty Images

Wann wird 2025 die Uhr umgestellt?

Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt am Sonntag, den 26. Oktober 2025. In dieser Nacht wird die Uhr um 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt. Das bedeutet: Wir gewinnen eine Stunde – die Nacht ist also eine Stunde länger. Wer also gerne ausschläft, darf sich freuen: Dieser Tag hat 25 Stunden. 

Die Winterzeit wird oft auch als Normalzeit bezeichnet, da sie der ursprünglichen mitteleuropäischen Zeit (MEZ) entspricht.

Zur Erinnerung:

  • Im Frühjahr wird die Uhr eine Stunde vorgestellt – dann beginnt die Sommerzeit.
  • Im Herbst wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt – dann beginnt die Winterzeit. 

Zeitumstellung
© Getty Images

Damit Sie beim nächsten Mal nicht mehr überlegen müssen, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird, kommen hier die besten Eselsbrücken zur Zeitumstellung: 

1. Gleiche-Wörter-Trick

Diese Eselsbrücke funktioniert mit passenden Wortpaaren:

  • VORNE im Jahr – Uhr nach VORNE stellen (Frühjahr)
  • HINTEN im Jahr – Uhr nach HINTEN stellen (Herbst)

2. Der Kalender-Trick

Denken Sie an den Sommer als Mittelpunkt des Jahres:

  • Zum Sommer hin wird die Uhr vorgestellt (Frühling → Sommer).
  • Vom Sommer weg wird sie zurückgestellt (Herbst → Winter).

3. Länger und kürzer

  • Im Herbst werden die Nächte länger, also dreht man die Uhr zurück.
  • Im Frühjahr werden die Tage länger, also geht die Uhr vor.

4. Der Thermometer-Vergleich

Stellen Sie sich ein Thermometer vor:

  • Im Sommer zeigt es Plus, also vorstellen.
  • Im Winter zeigt es Minus, also zurückstellen.

5. Balkon- oder Garten-Regel

Denken Sie an Ihre Gartenmöbel:

  • Im Herbst werden sie zurück ins Haus gestellt → Uhr zurück.
  • Im Frühling kommen sie wieder vor die Tür → Uhr vor.

6. Reim und Rhythmus

Ein einfacher Reim hilft ebenfalls:

  • „Sommer vor, Winter hinter.“

7. Englisches Wortspiel

Englischsprachige merken es sich so:

  • “Spring forward, fall back.”

Das bedeutet: Im Spring (Frühling) – forward (vorstellen); Im Fall (Herbst) – back (zurückstellen)

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden