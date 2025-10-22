Zeitumstellung im Herbst 2025: Die besten Eselsbrücken zum Merken

Ende Oktober, ist es wieder so weit: Die Uhren werden auf Winterzeit umgestellt. Doch viele kommen jedes Jahr ins Grübeln, wenn es darum geht, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird. Deshalb verraten wir die besten Eselsbrücken, um sich das ganz leicht zu merken.
Obwohl sich die EU-Bürgerinnen und -Bürger bereits 2018 mit einer deutlichen Mehrheit von 84 Prozent für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen haben, drehen wir bis heute zweimal im Jahr an der Uhr.
Wann wird 2025 die Uhr umgestellt?
Die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt am Sonntag, den 26. Oktober 2025. In dieser Nacht wird die Uhr um 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgestellt. Das bedeutet: Wir gewinnen eine Stunde – die Nacht ist also eine Stunde länger. Wer also gerne ausschläft, darf sich freuen: Dieser Tag hat 25 Stunden.
Die Winterzeit wird oft auch als Normalzeit bezeichnet, da sie der ursprünglichen mitteleuropäischen Zeit (MEZ) entspricht.
Zur Erinnerung:
- Im Frühjahr wird die Uhr eine Stunde vorgestellt – dann beginnt die Sommerzeit.
- Im Herbst wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt – dann beginnt die Winterzeit.
Damit Sie beim nächsten Mal nicht mehr überlegen müssen, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird, kommen hier die besten Eselsbrücken zur Zeitumstellung:
1. Gleiche-Wörter-Trick
Diese Eselsbrücke funktioniert mit passenden Wortpaaren:
- VORNE im Jahr – Uhr nach VORNE stellen (Frühjahr)
- HINTEN im Jahr – Uhr nach HINTEN stellen (Herbst)
2. Der Kalender-Trick
Denken Sie an den Sommer als Mittelpunkt des Jahres:
- Zum Sommer hin wird die Uhr vorgestellt (Frühling → Sommer).
- Vom Sommer weg wird sie zurückgestellt (Herbst → Winter).
3. Länger und kürzer
- Im Herbst werden die Nächte länger, also dreht man die Uhr zurück.
- Im Frühjahr werden die Tage länger, also geht die Uhr vor.
4. Der Thermometer-Vergleich
Stellen Sie sich ein Thermometer vor:
- Im Sommer zeigt es Plus, also vorstellen.
- Im Winter zeigt es Minus, also zurückstellen.
5. Balkon- oder Garten-Regel
Denken Sie an Ihre Gartenmöbel:
- Im Herbst werden sie zurück ins Haus gestellt → Uhr zurück.
- Im Frühling kommen sie wieder vor die Tür → Uhr vor.
6. Reim und Rhythmus
Ein einfacher Reim hilft ebenfalls:
- „Sommer vor, Winter hinter.“
7. Englisches Wortspiel
Englischsprachige merken es sich so:
- “Spring forward, fall back.”
Das bedeutet: Im Spring (Frühling) – forward (vorstellen); Im Fall (Herbst) – back (zurückstellen)