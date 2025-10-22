Heizen ohne Heizung: Mit diesen Tricks bleibt es trotzdem warm

Heizen wird immer teurer und der richtige Winter hat noch nicht einmal begonnen. Doch wer clever handelt, braucht die Heizung nicht voll aufdrehen, um es zuhause kuschelig warm zu haben.

Gerade in der kalten Jahreszeit stellt sich die Frage: Wie bleibt es warm, ohne den Geldbeutel unnötig zu belasten? Ganz ohne Heizung durch den Winter kommen wir leider nicht, aber jeder Grad weniger macht einen Unterschied! Schon 1 Grad weniger kann bis zu 6 % der Heizkosten einsparen. Zum Glück gibt es viele clevere Tricks, mit denen Sie die Raumtemperatur angenehm halten, ohne die Energiekosten explodieren zu lassen.

© Getty Images

Gute Isolation

Ein gut isoliertes Zuhause ist der erste Schritt, um Heizkosten zu sparen. Und das fängt schon bei den Fenstern und Türen an! Undichte Stellen sind wahre „Kältequellen“, durch die warme Luft entweicht und kalte Luft eindringt. Eine einfache Lösung: Dichtungen an Fenstern und Türen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Eine zusätzliche Isolierfolie oder Dichtungsbänder können ebenfalls helfen, Kälte draußen zu halten.

Wärmer anziehen

Schichten, Schichten, Schichten – das ist das Zauberwort, wenn es darum geht, sich warm zu halten, ohne die Heizung anzustellen. Warme Socken, dicke Pullover, Mützen und Schals können den Unterschied machen! Besonders effektiv ist der Zwiebellook: Tragen Sie mehrere dünne Schichten übereinander statt nur eines dicken Kleidungsstücks. So frieren Sie auch nicht, wenn die Heizung ein paar Grad kälter ist.

Heizstrahler

Diese Geräte sind ideal, um in kleineren Räumen oder während bestimmter Tätigkeiten (wie beim Lesen oder Arbeiten) für eine angenehme Wohlfühltemperatur zu sorgen. Besonders in kleinen Räumen kann der Heizstrahler schnell eine angenehme Wärme erzeugen, ohne dass die gesamte Heizung hochgefahren werden muss.

Wärme aus der Küche nutzen

In der kalten Jahreszeit wird Kochen und Backen zum doppelten Gewinn. Der Backofen und der Herd erzeugen nicht nur köstliche Speisen, sondern auch jede Menge Wärme, die sich wunderbar im Raum verteilt. Noch ein Tipp: Beim Kochen auf niedriger Stufe langsam garen – Ein langsames Köcheln auf niedriger Stufe erzeugt konstant Wärme und gibt der Küche eine angenehme Wohlfühltemperatur.

Kerzen aufstellen

Kerzen sind nicht nur romantisch und stimmungsvoll, sie können auch helfen, eine angenehme Grundwärme zu erzeugen. Natürlich ist der Wärmeeffekt nicht mit einer Heizung vergleichbar, aber mehrere Kerzen in einem Raum können für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Besonders in kleinen Räumen wirkt der Effekt intensiver.