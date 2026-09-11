Kürbis schneiden war noch nie so einfach - wenn man diesen Trick kennt

Endlich hat die Kürbissaison begonnen. Hokkaido, Butternut und Co. sind im Herbst nicht aus der Küche wegzudenken. Doch bevor der Genuss startet, steht oft der frustrierende Kampf mit der harten Schale an. Damit ist jetzt Schluss.

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Jeder, der schon einmal einen frischen Hokkaido- oder Butternut-Kürbis zubereitet hat, kennt es: Das Messer rutscht ab, man braucht gefühlt die Kraft eines Bodybuilders und im schlimmsten Fall bringt man seine Finger in Gefahr. Das Zerkleinern des herbstlichen Fruchtgemüses ist oft ein echter Kraftakt, der einem schon vor dem Kochen die Laune verderben kann. Aber: Kürbis schneiden war noch nie so einfach, wenn man diesen genialen Küchentrick kennt.

Der Trick: Wärme statt roher Gewalt

Kürbis © Getty Images/Westend61

Anstatt sich mit dem scharfen Messer und Muskelkraft durch die steinhart faserige Schale zu kämpfen, sollten Sie dem Kürbis vor dem Schneiden ordentlich einheizen. Die Wärme weicht die äußere Schicht auf, während das Fruchtfleisch im Inneren roh bleibt, um danach ganz normal weiterverarbeitet zu werden. Es gibt drei simple Methoden, wie Sie diesen Trick zu Hause sofort umsetzen können:

Der Mikrowellen-Blitz-Trick

Wenn es schnell gehen muss und der Magen schon knurrt, ist die Mikrowelle Ihr Retter in der Not. Durch die Strahlung wird die Schale in Windeseile leicht vorgegart. Geben Sie dazu den ganzen Kürbis einfach bei etwa 600 bis 700 Watt für ca. 2 bis 4 Minuten in die Mikrowelle. Achtung: Verwenden Sie Ofenhandschuhe beim Herausholen, der Kürbis wird heiß. Danach gleitet Ihr Messer aber mühelos durch das Gemüse.

Die Backofen-Methode

Keine Mikrowelle im Haus oder der Kürbis ist zu groß? Kein Problem. Der Backofen erledigt den Job genauso zuverlässig. Heizen Sie den Backofen auf ca. 150 Grad (Ober-/Unterhitze) vor. Stechen Sie den Kürbis vorher 2–3 Mal mit einem spitzen Messer ein, damit die heiße Luft entweichen kann. Legen Sie den Kürbis im Ganzen für etwa 20 bis 30 Minuten auf ein Backblech. Nach einer kurzen Abkühlzeit lässt sich das Gemüse ohne Kraftaufwand halbieren, aushöhlen und würfeln.

Das heiße Wasserbad

Kürbis schneiden © Getty Images

Auch ein ausreichend großer Kochtopf kann den Frust beim Schneiden beenden. Bringen Sie für diesen Trick Wasser in einem großen Topf zum Kochen und legen Sie den Kürbis vorsichtig hinein. Lassen Sie ihn für etwa 5 bis 10 Minuten köcheln. Wenn Sie ihn danach mit kaltem Wasser abschrecken, ist die Schale deutlich weicher und das Zerteilen wird zum Kinderspiel.

Das Motto lautet: Clever kochen statt schwer schuften. Jetzt hat die Kürbissaison begonnen und mit diesem simplen Vorbereitungs-Hack steht Ihrem herbstlichen Comfort-Food nichts mehr im Weg. Ihre Messer bleiben scharf, Ihre Finger sicher und die dampfende Kürbissuppe steht in Rekordzeit auf dem Tisch.