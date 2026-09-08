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Ottakringer Brauerei

Karibik-Feeling in Wien: Das erwartet Sie beim Vienna Rumfestival 2026

LR
von
Mehrere Menschen stoßen beim Vienna Rum Festival mit Rumgläsern an.
© RumFestival
Am 18. und 19. September 2026 wird die Ottakringer Brauerei bereits zum elften Mal zum Hotspot für Spirituosen-Fans. Beim Vienna Rumfestival erwartet die Besucher ein genussvolles Wochenende voller erlesener Rumsorten, karibischer Klänge und unvergesslicher Geschmackserlebnisse.
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Wer Rum in all seinen Facetten erleben möchte, begibt sich auf drei weitläufigen Etagen der Ottakringer Brauerei auf eine genussvolle Entdeckungsreise. Hunderte Rumsorten aus aller Welt laden dazu ein, verkostet und neu entdeckt zu werden. Das Line-up reicht dabei von etablierten Traditionsmarken über spannende Newcomer bis hin zu streng limitierten Sonderabfüllungen.

Ein Paradies für Rumliebhaber

Das Besondere am Vienna Rumfestival ist der persönliche Austausch. Besucher haben die Gelegenheit, direkt mit internationalen Produzenten, Ausstellern und Master Blendern ins Gespräch zu kommen und dabei spannende Einblicke in die Welt des Rums zu gewinnen. Aus erster Hand erfahren Sie mehr über die Herstellung, die Philosophie hinter den Marken und die Geheimnisse, die jeden Rum einzigartig machen.

Viele Menschen besuchen ein Rumfestival in einer großen, stimmungsvoll beleuchteten Halle.
RumFestival © Rainer-Mirau

Auch das Rahmenprogramm der 11. Ausgabe verspricht besondere Erlebnisse. Wer sein Wissen rund um die edle Spirituose vertiefen möchte, sollte sich die exklusiven "Rum-Walks" und Masterclasses nicht entgehen lassen. In kleinen Gruppen begleiten erfahrene Experten die Besucher durch die Messe und vermitteln Wissenswertes über Herkunft, Destillation und die facettenreiche Aromenwelt ausgewählter Rum-Häuser.

Besondere Highlights

Ein besonderes Highlight für Sammler ist die große Rum-Versteigerung: Hier kommen ausgewählte Raritäten und begehrte Abfüllungen unter den Hammer, eine einmalige Gelegenheit, außergewöhnliche Schätze der Rumwelt zu entdecken und vielleicht sogar selbst zu ersteigern.

Während auf der Bühne der begehrte European R(h)um Award von einer Fachjury an die besten Erzeugnisse verliehen wird, können Sie es sich an der "Signature Bar" gut gehen lassen. Dort mixen Profi-Barkeeper kreative Rum-Cocktails. Begleitet von mitreißender kubanischer Live-Musik und einer großen Outdoor Food-Area stellt sich echtes Karibik- und Urlaubsfeeling ein.

Menschen beim RumFestival riechen an Gläsern mit Rum in stimmungsvollem Licht.
RumFestival © RumFestival

Der Ginmarkt ist zurück

Als wäre das noch nicht genug, gibt es 2026 am Samstag noch einen weiteren Grund zum Feiern: Nach einem Jahr Pause feiert der legendäre Ginmarkt Wien am 19. September sein lang ersehntes Comeback direkt vor Ort. Wer also zwischen den karibischen Rumsorten eine Abkühlung mit Botanicals und Tonic Water sucht, kann bei coolen Partyvibes gleich doppelt genießen. Frei nach dem Motto: „Kein Ginfestival ist auch keine Lösung!“

Alle Infos auf einen Blick:
Wann: Freitag, 18. und Samstag, 19. September 2026 (Ginmarkt nur am 19.09.)
Wo? Ottakringer Brauerei (Ottakringer Platz 1, 1160 Wien)
Tickets: Ab 23 Euro (gebucht wird in Zeit-Slots, um Menschenmassen zu vermeiden)
Tipp für Gruppen: Wer gemeinsam mit Freunden feiert, kann sparen. Beim Kauf von fünf Tickets gibt es das sechste gratis.

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