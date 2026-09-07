Achtung Vergiftungsgefahr! Schwammerl-Saison 2026 startet mit großer Verspätung

Nach einer langen Dürreperiode schießen die Schwammerl in Österreichs Wäldern nun aus dem Boden, doch mit dem späten Segen wächst eine tödliche Gefahr.

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Die anhaltende Trockenheit im Frühjahr und Sommer hat den Start der heurigen Schwammerl-Saison in Österreich, besonders im Osten des Landes, stark verzögert. Angesichts des verspäteten Wachstums mahnt die Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) nun zu extremer Vorsicht beim Sammeln und warnt eindringlich vor lebensgefährlichen Verwechslungen im Wald.

Weniger Meldungen durch extreme Trockenheit

Aufgrund des ausgetrockneten Bodens im heurigen Frühjahr und Sommer ließen die beliebten Speisepilze lange auf sich warten. Das spiegelt sich auch in den offiziellen Statistiken der Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) der Gesundheit Österreich GmbH wider. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 – also von Jänner bis Juli – verzeichnete die VIZ lediglich 120 Anfragen im Zusammenhang mit dem Verzehr von Pilzen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist dies ein massiver Rückgang, der die Inaktivität im Wald verdeutlicht:

2024: Im Vergleichszeitraum wurden rund 220 Anfragen registriert.

Im Vergleichszeitraum wurden rund 220 Anfragen registriert. 2025: Im selben Zeitraum waren es rund 180 Anfragen.

Im selben Zeitraum waren es rund 180 Anfragen. 2026: Bisher wurden nur magere 120 Anfragen verzeichnet.

Die Expert:innen stellen sich darauf ein, dass sich die Anfragen nach Pilzvergiftungen heuer durch die späte Feuchtigkeit weit in den Herbst hinein verschieben werden. Das Risiko verlagert sich somit zeitlich nach hinten.

Gesundheitsministerin warnt vor unüberlegtem Konsum

Zwei große Parasolpilze wachsen im herbstlichen Wald zwischen Gras und Laub. © Getty Images

Die Gefahr, die von giftigen Doppelgängern ausgeht, wird von vielen Sammler:innenn im Eifer des Gefechts oft unterschätzt. Gesundheitsministerin Korinna Schumann richtete daher am Montag einen dringenden Appell an die österreichische Bevölkerung, beim Sammeln im Wald kein unnötiges Risiko einzugehen.

"Jedes Jahr kommt es zu schweren Vergiftungen, weil giftige Pilze mit essbaren verwechselt werden. Daher gilt: Im Zweifel lieber verzichten, als die Gesundheit aufs Spiel zu setzen", betonte die Ministerin in einer offiziellen Aussendung. Ein einziger unachtsamer Moment beim Abschneiden kann dramatische gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

Der Grüne Knollenblätterpilz als tödliche Bedrohung

Ein Knollenblätterpilz wächst auf moosigem Waldboden. © Getty Images/500px

Die größte Gefahr in den heimischen Wäldern stellt der Grüne Knollenblätterpilz dar. Gemeinsam mit anderen amanitinhaltigen Arten ist er für den Großteil der tödlichen Vergiftungen in Österreich verantwortlich. Das Tückische an diesem Giftpilz ist der stark verzögerte Verlauf der Symptome. Der typische Krankheitsverlauf bei einer Vergiftung:

Verzögerte Symptome: Erste Beschwerden wie heftiges Erbrechen und wässrige Durchfälle treten oft erst viele Stunden nach der Mahlzeit auf.

Erste Beschwerden wie heftiges Erbrechen und wässrige Durchfälle treten oft erst viele Stunden nach der Mahlzeit auf. Trügerische Pause: Nach dieser ersten Phase der Qualen stellt sich häufig eine scheinbare Besserung ein, die Betroffene in falscher Sicherheit wiegt.

Nach dieser ersten Phase der Qualen stellt sich häufig eine scheinbare Besserung ein, die Betroffene in falscher Sicherheit wiegt. Organversagen: Währenddessen schreitet die Zerstörung der inneren Organe unbemerkt voran, bis es zu schweren, irreparablen Schäden an Leber und Niere kommt.

Dieter Genser, ausgewiesener Experte der Vergiftungsinformationszentrale, warnt eindringlich vor der extremen Toxizität: "Schon der Verzehr eines einzigen Knollenblätterpilzes reicht, um bei einem Erwachsenen ein tödliches Leberversagen zu verursachen." In vielen dieser extremen Fälle bleibt als letzte Rettung nur noch eine rasche Lebertransplantation im Spital.

Tückische Doppelgänger im Visier der Sammler:innen

Besonders für Laien ist die Unterscheidung zwischen Speise- und Giftpilzen oft extrem schwierig, da viele Arten optisch fast identische Gegenstücke haben. Junge Exemplare sind im Wald oft kaum voneinander zu trennen, was das Risiko für folgenschwere Verwechslungen massiv erhöht.

Die gefährlichsten Doppelgänger im Überblick:

Grüner Knollenblätterpilz: Wird extrem häufig mit dem beliebten Parasol, mit grünen Täublingen oder anderen harmlosen Lamellenpilzen verwechselt.

Wird extrem häufig mit dem beliebten Parasol, mit grünen Täublingen oder anderen harmlosen Lamellenpilzen verwechselt. Steinpilz: Kann leicht mit dem ungenießbaren Gallenröhrling oder dem giftigen Satansröhrling verwechselt werden, was heftigste Magen-Darm-Beschwerden verursacht.

Kann leicht mit dem ungenießbaren Gallenröhrling oder dem giftigen Satansröhrling verwechselt werden, was heftigste Magen-Darm-Beschwerden verursacht. Eierschwammerl: Haben einen gefährlichen Doppelgänger in den Raukopf-Arten. Deren Konsum führt zu schweren Nierenschäden bis hin zum dialysepflichtigen Nierenversagen, wobei die Symptome oft erst Tage später auftreten.

Zusätzlich können auch eigentlich essbare Pilze Beschwerden verursachen, wenn sie verdorben, unzureichend gekocht oder in zu großen Mengen verzehrt werden. Besonders kleine Kinder reagieren hierauf sehr empfindlich.

Keine Sicherheit durch Smartphone-Apps und KI-Erkennung

Die VIZ warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, sich beim Suchen auf moderne Hilfsmittel wie Smartphone-Apps, künstliche Intelligenz oder einfache Fotovergleiche im Internet zu verlassen. Diese Systeme arbeiten nicht fehlerfrei und können lebensgefährliche Fehldiagnosen liefern. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seine Ausbeute unbedingt von Expert:innen oder den städtischen Marktämtern professionell begutachten lassen.

Für ein sicheres Sammelerlebnis im Wald gelten klare Regeln: Nur absolut zweifelsfrei bestimmte Exemplare einpacken, junge und sehr kleine Pilze im Boden lassen, niemals Plastiksäcke für den Transport verwenden und alle Mahlzeiten ausreichend lange garen. Sollte dennoch der leiseste Verdacht auf eine Vergiftung bestehen, muss sofort die Vergiftungsinformationszentrale kontaktiert oder bei schweren Symptomen der Rettungsnotruf gewählt werden.

Ob die späte Saison trotz der anfänglichen Trockenheit noch ein voller Erfolg für Österreichs Schwammerlsucher wird, bleibt abzuwarten – die Sicherheit im Wald muss jedoch in jedem Fall an erster Stelle stehen.