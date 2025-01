× Silvia Schneider dreht mit Pizzera und Jaus einen Nazi-Film

Drehstart für Paul Pizzera und Otto Jaus zum zweiten Teil von "Pulled Pork". Und das mit einer Riesen Überraschung: Bei „Neo Nuggets“ ist auch Silvia Schneider mit dabei!

„Es ist keine kleine Rolle und eine auf die ich mich wirklich außerordentlich freue“! 2008 spielte Silvia Schneider im Falco-Film „Verdammt, wir leben noch!“ eine Chorsängerin. Jetzt kehrt sie auf die Kino-Leinwand zurück. Und das mit durchaus pikantem Hintergrund. „Neo Nuggets“, die Fortsetzung des Kino-Hits „Pulled Pork“ mit Paul Pizzera und Otto Jaus, der 2023 über 155.000 Kinobesucher begeisterte, geht ja auf Konfrontation mit Neo-Nazis!

„Es geht um Neonazis, die im Toplitzsee das dort vermutete Nazigold bergen wollen und Otti und ich geraten da wieder über Umwege hinein“ erklärte Pizzera schon im Dezember im oe24-Interview die Hintergründe.

Seit heute wird unter der Regie von Andreas Schmied am Attersee gedreht, wie Pizzera mit den witzigen Worten „Lake mich am Oasch“ auf Facebook verrät. Auch er wird dabei im See abtauchen, schließlich zeigt er sich ja auch im Neopren-Anzug.

Silvia Schneider ist für "Neo Nuggets" jedenfalls schon voller Vorfreude. „Das Arbeiten mit Regisseur Andreas Schmied ist eine besondere Ehre für mich und es ist ein absolutes Geschenk an der Seite von Paul Pizzera und Otto Jaus agieren zu dürfen. Beruflich wie auch menschlich.“

Die Story verspricht jedenfalls viel Zündstoff: Zusammen mit ihrer verschollen geglaubten Schwester müssen Flo Kienzl (Pizzera) und sein Ziehbruder Eddie Notsch (Jaus) ein Mysterium lüften, das tief in der österreichischen Geschichte verborgen liegt – und sie auf direkten Konfrontationskurs mit einer gnadenlosen Neo-Nazi-Gruppierung führt.