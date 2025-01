× „Pulled Pork“: Pizzera & Jaus begeisterten 539.000 ORF-Seher

155.000 Besucher im Kino. Und jetzt beachtliche 539.000 Seher im ORF. Pizzera & Jaus begeistern mit der Strizzi Komödie „Pulled Pork“ und bringen im Oktober die Fortsetzung „Neo Nuggets“

2023 feierten Paul Pizzera und Otto Jaus mit „Pulled Pork“ ihr Kino-Debüt und begeisterten damit über 155.000 Besucher.Jetzt lief die schräge Strizzi Komödie erstmals im Free-TV und fuhr am Sonntag im Hauptabendprogramm mit 539.000 ORF-Sehern und einem Marktanteil von 19 Prozent einen Achtungserfolg ein. Nur um 5.000 Seher weniger als die Jubiläumsausgabe der „Millionenshow“ zum 25. Geburtstag.

In 10 mehr oder weniger losen Kapiteln wollten die zerstrittenen Brüder am Tag der Grazer Bürgermeisterwahl das Geheimnis um ihre verschollene Schwester Samira (Gizem Emre) klären. Die wollte ja als Staatsanwältin Jaklitschs dunkle Machenschaften aufdecken. Kienzl, einst „Klassenbester an der Polizeischule“ jetzt abgewrackter und in einem Wohnwagen hausender Privatdetektiv, wurde dabei gleich mal in einen Mord verwickelt und von der Vergangenheit eingeholt: Golden Shower Bunga Party Video in Richtung Jagschitz inklusive. Notsch, der nach 18 Monaten Knast, mit Bewährungshelferin Eleni (Elisabeth Kanettis) ein neues Leben samt Baby plante, kam ihm nur widerwillig zur Hilfe.

Im Herbst kommt – oe2- Leser wissen es längst – die Forsetzung unter dem Titel „Neo Nuggets“! „Es geht um Neonazis, die im Toplitzsee das dort vermutete Nazigold bergen wollen und Otti und ich geraten da wieder über Umwege hinein,“ erklärt Pizzera die spannende Story, für die er ab Februar wieder gemeinsam mit Otto Jaus vor der Kamera steht. „Otti und ich sind die einzigen vom ersten Film, die weiter dabei sind. Es wird jedoch einige coole Neuzugänge geben. Aber die darf ich vertraglich noch nicht verraten.“Die Story verspricht jedenfalls viel Zündstoff: Zusammen mit ihrer verschollen geglaubten Schwester müssen Flo Kienzl (Pizzera) und sein Ziehbruder Eddie Notsch (Jaus) ein Mysterium lüften, das tief in der österreichischen Geschichte verborgen liegt – und sie auf direkten Konfrontationskurs mit einer gnadenlosen Neo-Nazi-Gruppierung führt. Ab Februar wird gedreht. u.a. bei der „Wuchtlwirtin“ am Semmering