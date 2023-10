× Melissa Naschenweng: ''Ich habe lieber ein Mikrofon als eine Pistole in der Hand''

Am Dienstag starten die Gala-Premieren zu ''Pulled Pork''. Beim Austro-Film des Jahres feiert auch Schlager-Queen Melissa Naschenweng ihr Leinwand-Debüt. Uns hat sie die Hintergründe verraten.

„Es hat immer schon in mir der Wunsch geschlummert in einem Film mitzuspielen und als die Anfrage kam, habe ich natürlich sofort zugesagt: Ich habe sie nicht einmal fertig ausreden lassen.“ Chart-Wirbelwind Melissa Naschenweng startet jetzt auch im Kino durch. Debüt als kesser Polizei-Leutnant Trixi „Moosikatze“ Mooswalder im Pizzera & Jaus Film „Pulled Pork“. Am Freitag startet die „Steirische Crime Comedy“ in den heimischen Kinos. Bereits ab morgen, Dienstag, laufen österreichweit die Gala-Premieren. Im Wiener Cineplexx Millenium City ist Melissa neben Regisseur Andreas Schmied und den Hautdarstellern Paul Pizzera, Otto Jaus, Valerie Huber, Elisabeth Kanettis und Gregor Seberg auch am Red Carpet dabei.

© Constantin Film ×

Herausforderung. „Der Dreh war eine ganz spezielle Erfahrung: Ein bisschen was kenne ich ja schon von meinen Videos, aber Schauspielern ist schon noch mal ganz was anderes", erklärt sie ihr Leinwand-Debüt im ÖSTERREICH-Interview. „Das war richtig aufwändig. Man muss wirklich in jeder Sekunde konzentriert sein. Eine richtige Herausforderung, auch wenn alles so einfach ausschaut. Ich betrachte jetzt die Hauptabend-Krimis mit ganz anderen Augen.“

© Constantin Film ×



Tipps. In der Rolle darf sie nicht nur Privat-Detektiv Flo Kienzl (Pizzera) küssen, sondern auch mit einer Waffe hantieren. „Sie war ja nicht geladen. Von dem her habe ich keine Angst gehabt,“ lacht sie über ihre Mini-Rolle, für die sie übrigens familiäre Hilfe bekam. „Meine Cousine ist Polizistin und konnte mir ein paar Tipps geben. Das ist gar nicht so einfach so ein Ding in der Hand zu halten. Ich habe dann doch lieber das Mikrofon in der Hand!“