Türke (30) stach auf Verwandten ein

Ein 30-Jähriger ist Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz im Tiroler Radfeld (Bezirk Kufstein) von einem Gleichaltrigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden.

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Das Opfer, ein Türke, erlitt mehrere Stich- und Schnittwunden an Armen und Händen, die teils operativ versorgt werden mussten, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Der ebenfalls aus der Türkei stammende Beschuldigte wurde noch am Tatort widerstandslos festgenommen. Bei ihm soll es sich um einen Verwandten handeln.

Der Mann soll am Freitag einvernommen werden. Die Gründe für die Auseinandersetzung waren noch Gegenstand von Ermittlungen, es gebe aber Hinweise auf einen familiären Konflikt. Die Tatwaffe wurde in der Nähe des Tatorts sichergestellt.