Wohin am Wochenende? Die 10 besten Events

Von der Wiener Kaiser Wiesn über den Rupertikirtag in Salzburg bis zur Vienna Design Week: Das dürfen Sie nicht verpassen!

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Das Wochenende steht vor der Tür und damit stellen wir uns wieder die Frage: Was machen wir mit der wertvollen Freizeit? Raus in die Natur? Ein bisschen Kultur genießen. Oder doch feiern, als gäbe es kein Morgen.

Hohe Eventdichte

Die gute Nachricht: Es ist ganz schön viel los und das größte Problem ist, sich zwischen den vielen spannenden Möglichkeiten zu entscheiden. Die Wiener Kaiser Wiesn ist gerade gestartet, in Salzburg ist der Rupertikirtag in vollem Gang und der Flaniermarkt Neubaugasse lädt zum Stöbern und Shoppen ein.

10 Tipps für dieses Wochenende

Wir haben die zehn besten Events des Wochenendes für Sie gesammelt. Für Klein und Groß, für Nachtschwärmer und Kulturfans - es ist für jeden das Richtige dabei:

Wiener Kaiser Wiesn: Frisch gezapftes Bier, Festzeltstimmung und Live-Musik machen so richtig Stimmung. Bis 11 Oktober täglich von 12.15 bis 23.30 Uhr, Kaiserwiese im Prater.

Rupertikirtag in Salzburg: Bis 27. September steht der Domplatz ganz im Zeichen alter Tradition. Das bunte Kirtagstreiben lockt mit 113 Attraktionen, Handwerkskunst, Tracht und Musik. Domplatz (Salzburg).

Herbstfest in der Brotfabrik: Der Innenhof der alten Brotfabrik verwandelt sich in einen bunten Designmarkt. Getoppt wird das Programm von Live-Musik, Performances, Galerie-Führungen und Streetfood. Samstag, 26. September, 14 bis 21 Uhr, Brotfabrik Wien, Absberggasse 27, 1100 Wien.

Die Brotfabrik in Wien-Favoriten. © Klaus Pichler

Open House Wien: 53 Türen öffnen sich und die Besucher:innen können die Gebäude im Rahmen von Kurzführungen besichtigen. Es gilt das First-Come-First-Serve-Prinzip. 25. bis 27. September von 10 bis 17 Uhr.

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Flaniermarkt Neubaugasse: Flanieren, stöbern und shoppen in der Wiener Neubaugasse. Die Einkaufsmeile wird zwei Tage lang zum fröhlichen Treffpunkt für Flohmarktfans. 25. und 26. September, 8.30 bis 19 Uhr, Neubaugasse, 1070 Wien.

Retzer Weinlesefest: Der Hauptplatz wird zum lebendigen Schauplatz, an dem sich alles versammelt. Die Besucher:innen erwartet eine festliche Messe, Frühschoppen, Auftritten unterschiedlichster Musikgruppen, dem berühmten Winzerumzug und ein Feuerwerk. Bis 27. September, Retzer Hauptplatz (Niederösterreich).

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Vienna Design Week: Zum 20. Mal gibt es Handwerk und Design aus Österreich zu sehen. Neben kuratierten Ausstellungen lockt die Vienna Design Week mit spannenden Diskussionen und Hintergrundgesprächen. 25. September bis 4. Oktober, Festivalzentrale Hietzinger Kai 101, 1130 Wien.

Wiener Weinwandertag: Regionale Winzerbetriebe und Heurige beteiligen sich an dem liebgewonnenen Event, das zwei Tage lang zum Weingenuss im Freien lädt. Für Kinder gibt es entlang der Routen Spielplätze. Die vier Hauptrouten führen durch Mauer, Ottakring, von Neustift bis Nussdorf und von Stammersdorf nach Strebersdorf. 26. und 27. September, 10 bis 18 Uhr.

Tag des Sports: Athleten und Stars treffen, neuen Sportarten bei den Mitmach-Stationen ausprobieren oder die Bühnenshows genießen - der Tag des Sports ist ein tolles Programm für Familien und Sportbegeisterte. 26. September, 10 bis 18 Uhr, Heldenplatz, 1010 Wien.

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Summer Closing Party: In der legendären Pratersauna wird noch einmal gefeiert, bevor wir uns endgültig vom Sommer verabschieden. Mit dabei sind die DJs Oksana, Andy Balance, Lavo und Vykt. 26. September, 12 bis 22 Uhr, Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien.