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Schwer verletzt

16-Jähriger von zwei Draisinen überrollt

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Mehrere Menschen fahren mit einer Draisine auf Gleisen bei sonnigem Wetter in Oberpullendorf.
© draisinentour.at: Unfall mit diese Funfahrgeräten auf Schinen (Symbolbild).
Jun junger Ungar wollte nach dem Betätigen der Bahnschranke wieder aufsteigen und stürzte unglücklich.
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Bgld. Auf der bekannten Draisinentour im Bezirk Oberpullendorf hat sich am Donnerstagnachmittag ein 16-Jähriger schwer verletzt: Der Jugendliche wollte nach dem Passieren einer Bahnschranke wieder auf eine Draisine aufspringen, stolperte und wurde von zwei nachfolgenden Fahrzeugen überrollt. Der Ungar wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

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Der 16-Jährige war mit einer Gruppe von gleichaltrigen Teenagern aus Ungarn zu einem Ausflug nach Österreich unterwegs, wo man man auf einer 23 km langen, stillgelegten Bahnstrecke  - Ausgangs und Endpunkt ist der Bahnhof Oberpullendorf - mit Schienenfahrrädern durch die Natur radelt. Dabei öffnete er für die Draisinen eine Bahnschranke und schloss diese hinterher wieder. Als er wieder auf seine Draisine klettern wollte, passierte der Unfall. Ein bei den beteiligten Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.

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