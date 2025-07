Alle Achtung kündigt Abschied an – großer Auftritt im August

Nach acht gemeinsamen Jahren verabschiedet sich der Musiker von seiner Band, um sich mehr auf sein eigenes Label zu fokussieren.

Ein Abschied mit viel Musik: Nach acht gemeinsamen Jahren verlässt Patrick De Benedetto-Freisinger die steirische Erfolgsband Alle Achtung. Das gaben die Musiker am Sonntag via Instagram bekannt. Der Schlagzeuger will sich künftig stärker auf seine Arbeit als Produzent, Songwriter und Labelinhaber seines eigenen Unternehmens PDBF Records konzentrieren.

„Das Leben ist voller Veränderungen“, beginnt der Abschiedspost der Band. Die Trennung erfolge einvernehmlich und ohne böses Blut. „Was bleibt, ist eine Reise von acht Jahren voller Leidenschaft, Energie, Kreativität, Spaß und Freundschaft“, betonen die Musiker. Sie respektieren Patricks Entscheidung „zu 100 %“ und wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine weitere Karriere.





Letzter Auftritt beim Rathausplatz-Konzert

Seinen letzten Auftritt mit Alle Achtung wird De Benedetto-Freisinger am 2. August im Arkadenhof des Wiener Rathauses bestreiten. „Wir freuen uns, wenn ihr gemeinsam mit uns den Abschied von Patrick feiert“, heißt es in dem Statement der Band.

Patrick De Benedetto-Freisinger war seit 2016 Teil von Alle Achtung. Die Band, bekannt durch Hits wie „Marie“ oder „Bowie“, zählt zu den fixen Größen der heimischen Popszene und ist regelmäßig auf großen Bühnen in Österreich und Deutschland zu sehen. Mit PDBF Records will sich der scheidende Drummer nun ganz auf die Produktion und Förderung anderer Künstler konzentrieren.

Ob und wann ein neuer Drummer die Lücke bei Alle Achtung füllen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.