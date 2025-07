Beatrice Egli bricht Konzert unter Tränen ab

Beatrice Egli (37) musste am Donnerstagabend ihren Auftritt beim Musikfestival St. Peter at Sunset in Kestenholz (Kanton Solothurn) überraschend abbrechen.

Die Schweizer Schlagersängerin verlor während ihres Konzerts zunehmend die Stimme und entschied sich schweren Herzens für den Abbruch – ein Novum in ihrer 12-jährigen Karriere. Schon beim Soundcheck hatte Egli ihre Vorfreude auf Instagram geteilt, doch auf der Bühne verschlechterte sich ihr Zustand schnell. Ralf Schumacher packt aus: So sehr verändert ihn seine Liebe zu Étienne

Kleid von Bezos' Ehefrau in Venedig gestohlen

Davina und Shania Geiss strahlen mit Lili Paul & Co. um die Wette Nach den ersten Songs konnte sie kaum noch singen. In einer späteren Instagram-Story erklärte Egli heiser: "Ich habe keine Stimme mehr. Es ging einfach nicht mehr." Sie habe alles versucht, um ihre Show spielen zu können. "Aber von Song zu Song war meine Stimme mehr weg", so Egli. Sie entschuldigte sich bei ihren Fans und versprach, bald wieder zurückzukehren. Der Veranstalter zeigte Verständnis und bedankte sich bei den Besucherinnen und Besuchern für die gute Stimmung. In einem Beitrag wünschte das Festivalteam Egli gute Besserung, wie die Schweizer Zeitung "Blick" berichtet. Trotz des vorzeitigen Endes ihres Konzerts kamen die Schlagerfans nicht zu kurz: Nach Egli trat Melissa Naschenweng auf und sorgte für einen stimmungsvollen Abschluss des Abends.