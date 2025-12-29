ORF-Hammer: ZiB-Moderator Armin Wolf geht zurück zum Radio!

Der Moderator hat in seiner ersten Sendung Marco Wanda interviewt und spricht unter anderem über Kokain, Social Media und Politik.

Vor 30 Jahren wechselte Armin Wolf vom Radio zum Fernsehen, nun kehrt der bekannte Journalist wieder zu seinen Ursprüngen zurück. Ab 2026 wird Wolf neben seiner Tätigkeit bei der ZiB2 auch wieder Radio machen – und zwar als Gastgeber der Ö1-Reihe „Im Gespräch“. „Ich freue mich sehr!“, schreibt Wolf auf Facebook und teilt mehrere Fotos von seinem bereits aufgenommenen Interview.

Für sein erstes Gespräch hat Wolf einen ungewöhnlichen Gast gewählt: Marco Wanda, Sänger, Songwriter und Autor des Buches „Dass es uns überhaupt gegeben hat“. Das Gespräch dreht sich um Ruhm und Rausch, die Musikindustrie und #metoo, Social Media und Politik. Marco Wanda spricht offen über seine Erfahrungen: Kokain bezeichnet er als „Teufelszeug“, TikTok als „grauslich“ und seinen Superhit „Bologna“ als „komisches Lied“.

Start am 9. Jänner 2026

Wolf selbst beschreibt das Interview als „ein sehr schönes Gespräch“, das ab 9. Jänner auf Ö1 zu hören sein wird – 52 Minuten lang, ungekürzt 91 Minuten als Podcast.

Mit diesem Schritt kehrt Wolf nicht nur zu seinen journalistischen Wurzeln zurück, sondern erweitert auch sein Repertoire: Während er im Fernsehen für kritischen Nachrichtenjournalismus steht, bietet „Im Gespräch“ die Gelegenheit, Themen vertieft, persönlich und dialogisch zu beleuchten.