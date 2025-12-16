Mit Messer: Bosnier lauerte auf Firmen-Parkplatz Ex-Frau (31) auf

Das Opfer (25) konnte in einen Aufenthaltsraum ihrer Arbeitsstätte flüchten.

Wegen versuchten Mordes muss sich am Dienstag ein 34-jähriger Bosnier vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der Mann soll im Juli in St. Veit an der Glan versucht haben, seine Ehefrau mit einem Messer anzugreifen, nachdem sich diese von ihm getrennt hatte. Der mutmaßliche Täter bekannte sich nicht schuldig. Er gab zu, dass er die 25-Jährige mit einem Klappmesser zu einer Aussprache zwingen wollte, bestritt aber eine Tötungsabsicht.

Der Mann hatte die 25-Jährige in den frühen Morgenstunden am Parkplatz vor ihrer Arbeitsstätte mit der Stichwaffe in der Hand abgepasst und bedroht. Der Frau gelang es, in einen Aufenthaltsraum zu flüchten, wo sie auf zwei Kolleginnen traf, die die Polizei alarmierten.

Verhandlung wegen versuchten Mordes

Der Angreifer flüchtete zu Fuß, wurde aber kurz darauf im Ortsgebiet von St. Veit festgenommen. Die Waffe hatte er nicht mehr bei sich, sie konnte auch trotz intensiver Suche nicht gefunden werden. Der 34-Jährige soll zur Tatzeit alkoholisiert gewesen sein, die 25-jährige Frau blieb unverletzt.

Die Verhandlung wurde mit der Einvernahme des Mannes gestartet. Der Schwurgerichtsprozess unter Vorsitz von Richterin Michaela Sanin war bis zum Nachmittag anberaumt.