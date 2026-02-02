"Du A*schloch": Pfand-Streit in Wien eskaliert komplett

In der Schubertgasse im 9. Bezirk kam es am helllichten Tag zu einem Streit zwischen zwei Personen, die regelmäßig Pfandflaschen sammeln.

Auslöser soll laut Augenzeugen ein Konflikt darüber gewesen sein, wem die leeren Flaschen gehören. Nach einem kurzen Wortgefecht spitzte sich die Situation dann plötzlich zu - einer der Männer wird handgreiflich!

Ein Video zeigt die hitzige Auseinandersetzung - zwei Männer gehen im Gepäck mit ihren Pfandflaschen vollgepackt über eine Kreuzung im 9. Wiener Gemeindebezirk. Da fallen die beiden schon durch ihr Geschrei auf, wie ein oe24-Leserreporter mit seiner Handykamera festhält.

"Du A*rschloch"

Dann die Eskalation: Einer der Männer beginnt den anderen zu stoßen und immer wieder mit "Du A*rschloch" zu beschimpfen - dann wirft er seine schwere Tasche voll mit Flaschen auf den anderen, dieser wehrt sich, fällt fast zu Boden. Als "Racheakt" wirft er dann eine Glasflasche auf den aggressiven Mann, trifft aber nicht - Gott sei Dank befand sich keiner in unmittelbarer Nähe.