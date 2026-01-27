Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 40.250 aktien down -0.62% Andritz AG 72.80 aktien up +0.69% BAWAG Group AG 139.60 aktien up +2.12% CA Immobilien Anlagen AG 24.840 aktien up +0.49% CPI Europe AG 15.750 aktien up +0.19% DO & CO Aktiengesellschaft 199.60 aktien up +1.84% EVN AG 28.200 aktien down -0.7% Erste Group Bank AG 109.70 aktien up +1.48% Lenzing AG 26.350 aktien down -0.57% OMV AG 49.180 aktien down -0.08% Oesterreichische Post AG 32.550 aktien down -0.76% PORR AG 33.600 aktien down -0.44% Raiffeisen Bank Internat. AG 40.880 aktien up +3.23% SBO AG 30.950 aktien down -0.32% STRABAG SE 81.50 aktien up +1.12% UNIQA Insurance Group AG 15.520 aktien up +1.04% VERBUND AG Kat. A 61.15 aktien up +0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.30 aktien up +1.53% Wienerberger AG 28.360 aktien down -0.28% voestalpine AG 39.840 aktien down -0.9%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
Social-Media-Riese Meta kontrolliert nicht mehr selbst
© Getty

Vorbild für uns?

Social Media-Verbot: So geht Frankreich vor

27.01.26, 11:35
Teilen

Frankreich will das Social-Media-Verbot bis 15 Jahren über gesetzliche Pflichten für die Plattformen und technische Alterskontrollen umsetzen, nicht über Strafen für Jugendliche oder Eltern. 

Österreichs Regierung will ein  Social-Media-Verbot bis 14 Jahren umsetzen  - und könnte sich dafür jetzt von Frankreich inspirieren lassen. Dort fordert Präsident Macron  ein Verbot bis 15 Jahren, das ab Herbst gelten soll.

Online-Mobbing und Risiken für die psychische Gesundheit 

Die französische Nationalversammlung hat angesichts wachsender Sorgen über Online-Mobbing und Risiken für die psychische Gesundheit ein Gesetz zum Verbot von sozialen Medien für Kinder unter 15 Jahren gebilligt. Die Abgeordneten stimmten am späten Montagabend mit 116 zu 23 Stimmen für den Gesetzentwurf. Dieser geht nun zur weiteren Beratung an den Senat, bevor eine Schlussabstimmung im Unterhaus erfolgt. 

Die Punkte des Frankreich-Plans zum Social Media-Verbot

  • Der Zugang zu Social-Media-Diensten soll für alle unter 15 Jahren grundsätzlich verboten werden. 
  • Das Verbot richtet sich rechtlich gegen die Plattformen (Instagram, Snapchat, TikTok etc.), nicht gegen Nutzer oder Familien.
  • Strafen müssen die Unternehmen zahlen. Sie müssen Auflagen erfüllen und blechen sonst Bußgelder.

Altersprüfung mit biometrischen Verfahren 

Die Plattformen müssen „wirksame“ Altersprüfungssysteme einsetzen und dürfen sich nicht mehr auf simple Selbstauskünfte („Ich bin 16“) verlassen. Vorgesehen sind Kombinationen aus Ausweis-Checks, biometrischen Verfahren (z.B. Gesichts‑ oder Stimmerkennung) und Verhaltensanalyse („age inference“). 

Für neue Accounts soll das Verbot bereits ab Beginn des Schuljahrs 2026 gelten. Bis spätestens 1. Januar 2027 müssen die Plattformen die Altersprüfung für ihren gesamten französischen Nutzerbestand abgeschlossen haben. 

Gegenüber oe24 heißt es aus der Bundesregierung von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP): „Unser Ziel ist es, bis zum Beginn des neuen Schuljahres im Herbst hier schon konkrete Umsetzungsschritte getätigt zu haben. Erster Schritt ist aus meiner Sicht eine Einbindung von Expertenrunden gemeinsam mit den politischen Parteien. Im weiteren Schritt werden wir uns dann auch über die technische Umsetzung im Detail Gedenken machen.“

Zur Nutzung der ID Austria sagt Pröll: „Die Frage ist hier, ob die anderen europäischen Länder auch so schnell in der Umsetzung sind wie Österreich. Daher bin ich dafür, dass wir uns parallel dazu schon Gedanken machen, wie ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige bzw. für Kinder und Jugendliche konkret auch in Österreich aussehen kann.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden