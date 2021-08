Sumatra-Tiger tötet Jugendlichen

In der Provinz Riau in Zentral-Sumatra in Indonesien tötete ein Sumatra Tiger einen 16-Jährigen Einheimischen.

Der Jugendliche hielt sich zum Zeitpunkt des Angriffs auf einer Palmölplantage auf, die Weltnaturschutzorganisation stuft die Sumatra-Tiger als akut vom Aussterben bedroht an. Getötet wurde der Jugendliche, als er seinen Vater zur Arbeit auf die Plmölplantage begeleitete. Plötzlich wurde der 16-Jährige von der Raubkatze angefallen und getötet. „Wir haben eine Kastenfalle aufgestellt, damit der Tiger umgesiedelt werden kann“, Muhammad Mahfud von der örtlichen Naturschutzbehörde