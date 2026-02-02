Der Schneemond erstrahlt über Österreich

Vom 1. bis 3. Februar kann in Österreich ein besonderes Himmelsspektakel beobachtet werden: der Schneemond.

Obwohl der Schneemond kein Supermond ist, erscheint dieser rund um den 1. bis 3. Februar viel größer. Abhängig von der Wetterlage ist der sogenannte Schneemond dieses Mal auch in Österreich beobachtbar.

Am Montagabend erschwert der Nebel das Spektakel. Am Dienstag soll der Himmel bedeckt sein und stellenweise könnte es zu Schneefall in der Nacht kommen. Bei klarer Sicht sollte das spezielle Mondlicht mit bloßen Augen sichtbar sein.

Name stammt von nordamerikanischen Ureinwohner

In den alpinen Regionen, etwa in Tirol und Kärnten, stehen derzeit die Chancen am besten, den Schneemond zu sehen. In Wien sorgen die Wolken für erschwerte Sicht auf den Nachthimmel.

Schon gegen 18 Uhr ist der Schneemond zu sehen. Seinen Höhepunkt erreichte er schon am Sonntag um 23:09 Uhr. Am Montagabend besteht noch die Chance, das Himmelsspektakel zu sehen.

Da der Monat Februar in den nördlichen Breitengraden als der schneereichste Wintermonat gilt, wird der Vollmond in diesem Monat auch Schneemond genannt. Der Name stammt von den nordamerikanischen Ureinwohnern, die ihn aufgrund des starken Schneefalls so tauften, so die NASA.