Kate Winslet: Erste intime Erfahrungen mit Mädchen

Hollywood-Star Kate Winslet überrascht mit ungewohnt offenen Worten. In einem Podcast spricht die Oscar-Preisträgerin über ihre Teenagerzeit – und über sehr persönliche Erfahrungen, die sie bis heute geprägt haben.

Kate Winslet (50, "Titanic") blickt im Podcast "Team Deakins" auf die frühen Jahre ihrer Karriere zurück. Dabei erinnert sie sich nicht nur an ihre ersten Rollen, sondern auch an intime Erfahrungen aus ihrer Jugend, über die sie bislang nie öffentlich gesprochen hatte. Bereits mit elf Jahren begann Winslet zu schauspielern. Nach mehreren Auftritten in TV-Serien wie "Shrinks" und "Dark Season" erhielt sie Anfang der 1990er-Jahre eine der beiden Hauptrollen im Film "Heavenly Creatures" (1994). Unter der Regie von Peter Jackson spielte sie die Teenagerin Juliet Hulme, deren obsessive Freundschaft zu Pauline Parker (Melanie Lynskey) im Mittelpunkt der Geschichte steht.

© Getty Images

Mehr lesen:

Persönliche Erfahrungen als Grundlage

Um diese Rolle glaubwürdig darzustellen, griff Winslet auf eigene Erinnerungen zurück. "Ich werde etwas erzählen, was ich noch nie zuvor erzählt habe", sagte sie im Podcast. "Einige meiner ersten intimen Erfahrungen als Teenager hatte ich tatsächlich mit Mädchen."

Damals sei sie "auf jeden Fall neugierig" gewesen, ohne sich in eine Richtung festzulegen. "Ich habe ein paar Mädchen geküsst und ich habe ein paar Jungen geküsst, aber ich war in keiner der beiden Richtungen besonders weit entwickelt", so Winslet. Diese Offenheit habe ihr später geholfen, emotionale Rollen authentisch zu verkörpern.

Tiefe Verbindung auf der Leinwand

Besonders die intensive Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren in "Heavenly Creatures" habe sie stark berührt. "Es gab etwas an der wirklich intensiven Verbindung zwischen diesen beiden Frauen, das ich zutiefst verstand. Ich wurde sofort in den Strudel dieser Welt hineingezogen", erklärte sie.

"Heavenly Creatures" © Hersteller

Nur drei Jahre später gelang Kate Winslet mit "Titanic" (1997) an der Seite von Leonardo DiCaprio der internationale Durchbruch. Heute ist sie nicht nur als Schauspielerin etabliert, sondern auch hinter der Kamera aktiv. Aktuell ist auf Netflix ihr Regie-Debüt "Goodbye June" zu sehen, in dem sie selbst mitspielt.

© Hersteller

Privat lebt Winslet mit ihrem Ehemann Edward Abel Smith, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, im englischen West Wittering. Sie ist Mutter von drei Kindern und scheint ihren Platz im Leben gefunden zu haben.