Warum Kate Winslets Tochter selbst NIE Titanic geschaut hat

Mia Threapleton, die Tochter von Kate Winslet, hat verraten, warum sie sich weigert, Titanic zu sehen.

Mia verrät endlich, dass sie sich den ganzen Film immer noch nicht ansehen kann - und das liegt an der heißen Autoszene mit Leonardo DiCaprio.

Die problematisch-heiße Szene

Im Gespräch mit "MailOnline" verriet die Schauspielerin, dass sie sich den Film nie ganz angesehen hat, weil ihre Mutter genau diese Szene gedreht hatte. Sie erzählte: "Als ich älter wurde, wussten die Kinder sozusagen, wer meine Mutter war. Manchmal fragten sie mich, ob ich jemals die Autoszene in Titanic gesehen hätte, und ich sagte nein."

Mama Winslet hielt Tochter die Augen zu

Doch als sie 12 Jahre alt war, lief der Film im Fernsehen zu Hause und genau während dieser Szene hielt Kate ihr sich sogar die Augen zu! Sie erinnerte sich: „Das war die einzige Szene, an die ich mich erinnere, dass sie sagte: 'Oh Gott!', und mir die Augen zuhielt! Und ich weiß noch, wie ich mich umdrehte und sagte: 'Mama, ich kann es immer noch hören!'"

Titanic als Kult-Film

Der Film ist eine historische Romanze und ein Katastrophenfilm, der eine fiktive Liebesgeschichte erzählt, die vor dem Hintergrund des realen Untergangs der RMS Titanic im Jahr 1912 spielt.

Tochter selbst erfolgreiche Schauspielerin

Heute ist Kates Tochter selbst Schauspielerin und kommt gerade von den Filmfestspielen in Cannes. Ihr neuer Film soll am 30. Mai in den USA in die Kinos kommen, und es besteht die Hoffnung, dass er Andersons nächster großer Oscar-Anwärter werden könnte, nach seinem Erfolg mit The Grand Budapest Hotel im Jahr 2014.