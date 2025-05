HIER gab es einen Temperatur-Rekord: 51 Grad gemessen!

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein neuer Temperatur-Rekord für den Monat Mai registriert worden.

In dem Golfstaat wurden 51,6 Grad in Sweihan gemessen, wie die Nationale Meteorologie-Behörde am Samstag mitteilte.

In dem Wüstenstaat waren bereits im vergangenen Monat ungewöhnlich hohe Temperaturen mit bis zu 46,6 Grad gemessen worden.

Extreme Hitzetage verdoppelt!

Die Zahl der extrem heißen Tage hat sich weltweit in den vergangenen drei Jahrzehnten fast verdoppelt. Wissenschafter führen dies auf die Erderwärmung und den Klimawandel zurück. Es wird mit noch höheren Temperaturen und längeren Hitzeperioden gerechnet.