Nichts geht mehr: Weltweite Störung bei Musk-Plattform X

Laut der Seite "Allestörungen" gibt es aktuell weltweit große technische Probleme bei X (ehemals Twitter).

Von der Störung sind Millionen Nutzer weltweit betroffen. Sie melden, dass es mit der Webseite, der App und XPro Probleme gibt. In Österreich gibt es hunderte Störungsmeldungen.

Derzeit können Millionen Nutzer keine aktuellen Inhalte laden, und die Timeline wird nicht mehr aktualisiert.

Schon gestern wurden ähnliche Störungen auf der Musk-Plattform gemeldet, vor allem an der Ostküste der USA. Damals war ein Feuer in einem Daten-Center in Oregon, USA, schuld an den Störungen.

