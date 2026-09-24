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HIER fällt jetzt richtig viel Schnee

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© Dachsteingletscher Schladming
Während unten im Tal noch der Herbst das Sagen hat, ist am Dachstein bereits der Winter eingezogen. An der Bergstation rieseln derzeit ordentlich Schneeflocken vom Himmel – und die Bilder der Webcam machen Lust auf die kalte Jahreszeit.
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Ein Blick auf die Webcam reicht derzeit für eine kleine Zeitreise Richtung Winter. Rund um die Bergstation des Dachsteins fällt am Donnerstag kräftig Schnee und legt bereits eine ordentlich weiße Schicht über die Landschaft.

Der Dachsteingletscher selbst staunte auf Facebook über die Bilder und fragte seine Follower: "Was sehen wir denn da auf der Dachstein-Webcam?"

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Die Antwort dürfte ziemlich eindeutig sein: jede Menge Schnee.

Freitag gibt es gleich Nachschlag

Und Frau Holle scheint noch lange nicht fertig zu sein. Auch für Freitag wird am Dachstein weiterer Neuschnee erwartet. Dazu soll sich sogar die Sonne zeigen – eine ziemlich hübsche Kombination für einen ersten Wintergruß.

Während im Tal also noch Herbstjacke statt Skianzug angesagt ist, präsentiert sich der Dachstein schon tief verschneit. Wer die aktuellen Webcam-Bilder sieht, bekommt jedenfalls ordentlich Lust auf Winter.

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