Im Park in Graz
Passant rettet Bub (2) und Mutter aus Teich
Stmk. Und so kam es zu den dramatischen Ereignissen, zum Glück in einem Happy End mündeten: Nach Angaben der 31-jährigen Mutter war die einheimische Grazerin um die Mittagszeit mit ihren zwei Kindern im Park unterwegs gewesen. Im Bereich des Ententeichs sei der zweijährige Sohn beim Spielen am Ufer ausgerutscht und ins Wasser gestürzt. Die Frau schrie zunächst um Hilfe und sprang in den Teich, um ihr Kind zu bergen. Da sie allerdings Nichtschwimmerin ist, geriet sie im tiefen Wasser selbst mit dem Kopf unter die Wasseroberfläche.
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Schließlich wurde ein Passant, der soeben in den Park kam, auf den Vorfall aufmerksam. Der Steirer sprang sofort in den Teich und barg sowohl den Buben als auch die bereits unter Wasser geratene Frau. Die beiden wurden von den mittlerweile eingetroffenen Rettungskräften erstversorgt. Beide - Mutter und Sohn - standen unter erheblichem Schock, blieben aber offenbar ohne schwere Verletzungen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte.
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