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Restlos ausverkauft

Messis letzter Tango: Buenos Aires dreht durch!

© The Washington Post via Getty Images
Ein letztes Mal Messi im Trikot der "Albiceleste" – und ganz Argentinien will dabei sein. Die Tickets für das Testspiel gegen Benin am 6. Oktober waren in weniger als zwei Stunden restlos vergriffen. Danach ist endgültig Schluss: Messi beendet seine Nationalteam-Karriere.
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"Agotado" – ausverkauft! Im über 80.000 Zuschauer fassenden Monumental-Stadion in Buenos Aires wird der 39-Jährige noch einmal vor einem Meer aus argentinischen Farben auflaufen. Laut "La Nación" warteten Fans beim Online-Verkauf teils über eine Stunde. Die Karten kosteten zwischen 52 und 277 Euro.

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Dass es überhaupt zum Abschied kommt, war lange offen. Nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien hatte Messi Ende August seinen Rücktritt angekündigt. Teamchef Lionel Scaloni nominierte ihn nun dennoch für die bevorstehenden Freundschafsspiele: "Ein Spieler wie er verdient das. Wenn wir ihm Tribut zollen wollen, müssen wir es jetzt tun". Verbandschef Claudio Tapia bestätigte Messis Zusage. Eingeladen sind zudem alle Weltmeister von 2022 samt Familien.

Monumental-Stadion: Hier sagt Messi zum letzten Mal "Adiós" zur "Albiceleste".
Monumental-Stadion: Hier sagt Messi zum letzten Mal "Adiós" zur "Albiceleste". © Getty Images

Eine Karriere voller Rekorde

Vor dem großen Abend warten jedoch noch Bolivien (30. September) und Burkina Faso (3. Oktober). Dann gehört die Bühne Messi – zum letzten Mal. Seit seinem Debüt 2005 bestritt der Inter-Miami-Superstar 207 Länderspiele und erzielte 125 Tore – beides Rekord. 2021 und 2024 gewann er die Copa América, 2022 führte er Argentinien zum WM-Titel. Nun wartet Buenos Aires auf den letzten Tango einer Nationalteam-Legende.

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