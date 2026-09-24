Mwene & Kalajdzic führen ÖFB-Team zum 3:1-Sieg gegen Israel

Neue Ära, neuer Anlauf – und am Ende doch ein Happy End! Österreich ist mit einem 3:1 gegen Israel in die Nations League gestartet.

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Lange tat sich die ÖFB-Elf schwer, ließ nach der Führung den Ausgleich zu und musste trotz Überzahl um den Auftaktsieg zittern. Erst in der Schlussphase platzte der Knoten: Mwene und Kalajdzic sorgten mit einem Doppelschlag für ein spektakuläres Finish. Ausgerechnet in Ralf Rangnicks 50. Länderspiel als Teamchef durfte Österreich damit doch noch jubeln. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Am Sonntag wartet in Wien bereits der Kosovo – mit Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda an der Seitenlinie.

Kalajdžić rettet nach Gregoritsch-Schock

Neustart? Auf dem Papier ja – auf dem Platz war davon zunächst wenig zu sehen. Arnautovic ist weg, Sabitzer pausiert, Alaba fehlt, Laimer ist verletzt. Doch bis auf Grüll, der von Rangnick überraschend in die Startelf beordert wurde, standen nur WM-erprobte Kräfte auf dem Rasen. Und das merkte man: Österreich hatte viel Ball, presste gewohnt aggressiv und wollte das Spiel kontrollieren. Doch im letzten Drittel fehlten wie so oft die Ideen, Grüll sorgte noch am ehesten für Gefahr.

Israel hingegen hielt mutig dagegen und zwang Österreich zu viel Laufarbeit. Dann wurde es ruppig. Seiwald & Co. langten mehrmals hin, die Frustration wuchs. Und plötzlich der nächste Rückschlag: Neo-Kapitän Michael Gregoritsch musste nach nur 35 Minuten mit einer Verletzung am rechten Knöchel raus. Für ihn kam Kalajdzic – und der Joker lieferte sofort: Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung holte der LASK-Stürmer einen Elfmeter heraus. Schmid trat an und blieb eiskalt: Souverän verwandelte er zum 1:0 (43.). Der Strafstoß war der Öffner, kaschierte aber eine bis dahin blasse Vorstellung.

ÖFB-Torschütze Romano Schmid © GEPA

Torjubel mit Folgen: Israel plötzlich zu zehnt

Rangnick reagierte und brachte Wanner für den starken Grüll. Mehr Druck nach vorne sollte her – doch zunächst schlug Israel zu: Kalajdzic fälschte einen Schuss aus der zweiten Reihe ab, Österreich bekam den Ball nicht geklärt. Stattdessen segelte er hoch in den Strafraum und landete auf dem Kopf von Abu Farchi. Der Israeli blieb cool und ließ Schlager keine Chance – 1:1 (55.)!

Und dann wurde es kurios. Abu Farchi hatte gerade erst nach einer Aktion gegen Danso Gelb gesehen, da folgte schon die zweite Verwarnung. Ausgerechnet beim Torjubel! Der Torschütze sprintete zur Eckfahne, riss sie aus der Verankerung und präsentierte sie kurzerhand wie eine Mischung aus Gewehr und Billardqueue. Jubel beendet, Platzverweis perfekt – Israel musste fortan mit zehn Mann ran.

Ein neuer Kandidat für den dümmsten Platzverweis aller Zeiten: Abu Farchi © GEPA

Mwene & Kalajdzic sorgen für Finish-Wahnsinn

Österreich drückte mit einem Mann mehr auf die Entscheidung – und wurde spät belohnt. Immer wieder schlug Wanner seine Flanken in den Strafraum, dann saß eine perfekt: Der Youngster servierte auf die zweite Stange, Mwene rauschte heran und nahm die Hereingabe volley aus der Luft. Das Leder schlug im Tor ein, Peretz war chancenlos – 2:1! Für Mwene war es das erste Länderspieltor.

Und weil Kalajdzic seinen Arbeitstag auf der Gugl offenbar nicht ohne eigenen Treffer beenden wollte, legte der LASK-Stürmer noch einen drauf. Debütant Lang wurde halblinks von Chukwuemeka freigespielt und legte quer zu seinem Vereinskollegen. Kalajdzic zog ab, Stoinov wollte noch dazwischen – fälschte den Ball aber nur entscheidend ab und nahm Peretz auch die letzte Chance. 3:1!

Österreich hatte damit doch noch die Kurve bekommen und den Nations-League-Auftakt mit einem Sieg beendet. Am Sonntag (18 Uhr/live auf ORF 1) kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Teamchef Franco Foda und Kosovo.