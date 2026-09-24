Spätes Drama in Amsterdam: Gakpo klaut Klopp den Premierensieg – 1:1

Spätes Drama beim Einstand von Jürgen Klopp: Das DFB-Team kassiert in der 92. Minute den bitteren 1:1-Ausgleich gegen die Niederlande. Cody Gakpo vermiest den erhofften Premierensieg.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Ära von Jürgen Klopp als deutscher Nationaltrainer hat mit einem dramatischen Punktverlust begonnen. Das DFB-Team verpasste am Donnerstagabend im Nations-League-Klassiker in Amsterdam den greifbaren Erfolg und trennte sich von den Niederlanden mit 1:1. Bereits vor der Partie musste der neu formierte Stab umplanen, da Jamal Musiala kurzfristig wegen Oberschenkelproblemen ausfiel und von Nadiem Amiri ersetzt wurde, während Tim Treu sein Debüt gab.

Nmecha trifft zur Führung nach frühem VAR-Schock

In einer hart umkämpften ersten Hälfte brachten die Gäste aus Deutschland nach leichten Anlaufschwierigkeiten etwas Ruhe ins Spiel. Ein vermeintlicher Treffer von Virgil van Dijk für die Elftal wurde nach Video-Beweis wegen einer Behinderung an DFB-Schlussmann Marc-André ter Stegen korrekterweise nicht gegeben (15.). In der 32. Minute belohnte Felix Nmecha die Bemühungen und traf aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung.

Später Schock durch Gakpo nach Gnabry-Ballverlust

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einer defensiven Abwehrschlacht der DFB-Auswahl, die zudem das verletzungsbedingte Aus von Kai Havertz verkraften musste. Zwar glänzte Keeper ter Stegen mehrfach mit Reflexen, unter anderem gegen Ruben van Bommel (89.), doch in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung gegen den Dreier: Nach einem Ballverlust von Serge Gnabry bediente van Bommel per Außenrist Cody Gakpo, der per Volley zum 1:1-Endstand traf (92.).