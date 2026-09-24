Rad-Toptalent Michael Hettegger verpasst WM-Medaille

Großes Rennen, knapp an der Medaille vorbei: Der 18-jährige Michael Hettegger hat bei der Junioren-WM in Montreal Rang fünf geholt. Der Strobler kämpfte bis zum Schluss um Bronze, musste sich im Zielsprint aber geschlagen geben.

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Auf dem 134 Kilometer langen Rundkurs in Montreal zeigte Hettegger ein beherztes Rennen. In der Schlussphase ging der Österreicher immer wieder in die Offensive.

Seine direkten Konkurrenten um die Medaillen ließen ihn jedoch nicht davonziehen und schlossen die Lücken immer wieder. So lief alles auf einen Sprint einer vierköpfigen Gruppe hinaus.

Dort hatte Hettegger schließlich das Nachsehen und musste sich mit Rang fünf begnügen. Bronze war damit zum Greifen nah.

Spanier Noval holt erneut Gold

Den WM-Titel sicherte sich Topfavorit Benjamin Noval aus Spanien. Der 18-Jährige hatte bereits im Einzelzeitfahren Gold gewonnen und schaffte damit ein besonderes Double.

Seit Superstar Remco Evenepoel bei der WM 2018 in Innsbruck war es keinem Junioren-Fahrer mehr gelungen, beide Titel bei einer Weltmeisterschaft zu holen.

Noval setzte sich in der vorletzten Runde von seinen Fluchtgefährten ab und fuhr anschließend souverän zum zweiten Gold.

Hettegger fehlten nur wenige Sekunden

Silber ging an den Franzosen Simon Defrance, der 42 Sekunden hinter Noval ins Ziel kam. Bronze holte der Schwede Elias Wändel mit einem Rückstand von 2:12 Minuten.

Der Deutsche Owen Kings wurde Vierter. Er kam zeitgleich mit Wändel und Hettegger ins Ziel.

Für Hettegger blieb damit Rang fünf – nach einem starken Auftritt und einem Rennen, in dem der Österreicher bis zuletzt um eine WM-Medaille kämpfte.