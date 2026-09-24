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Gegen Irland

1:0! Fodas Kosovo feiert Auftaktsieg

SR
von
Kosovo Squad Training &amp; press conference, PK, Pressekonferenz Fadil Vokrri Stadium, Pristina, Kosovo 23/9/2026 Manager Franco Foda Franco Foda 23/9/2026 PUBLICATIONxNOTxINxUKxIRLxFRAxNZL Copyright: xx RB1_2396
© IMAGO/Inpho Photography
Der Kosovo hat sein Auftaktspiel in der Nations League gegen Irland gewonnen und liegt in der Österreich-Gruppe B3 damit an Punkten gleichauf mit der ÖFB-Auswahl.
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Der von Teamchef Franco Foda betreute Aufsteiger in die Liga B setzte sich am Donnerstag nach einer überlegenen Vorstellung in Pristina mit 1:0 (0:0) durch. Siegtorschütze war Vedat Muriqi in der 83. Minute. Die Kosovaren sind am Sonntag (18 Uhr/live ORF und im OE24-Live-Ticker) im Wiener Ernst-Happel-Stadion der nächste Gegner von Österreich.

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Für die Foda-Truppe war Fenerbahce-Stürmer Muriqi der prägende Mann des Spiels. Der Kosovo-Kapitän kam zu mehreren Großchancen, war zunächst aber erfolglos. Erst schoss der 32-Jährige drüber, dann wurde ein Versuch auf der Linie geklärt und ein Kopfball aus dem Kreuzeck gefischt.

Kosovo vergibt noch weitere Chancen

Nach dem Seitenwechsel schoss Muriqi für die Kosovaren, die ein deutliches Chancenplus aufwiesen, erst knapp vorbei. In der Schlussphase stand der Rekordtorschütze des Kosovo nach einem Lattenpendler aber richtig und köpfelte zum Sieg ein.

Die Iren, die in der Schlussphase noch Glück hatten, keine höhere Niederlage zu kassieren, reisen damit mit einer Enttäuschung zum Auswärtsspiel am Sonntag gegen Israel in Debrecen (Ungarn).

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