oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Nations League

Grüll startet! Diese ÖFB-Elf schickt Rangnick ins Rennen

SR
von
ABD0104_20260922 - WINDISCHGARSTEN - ÖSTERREICH: Ralf Rangnick (GER, ÖFB Teamchef) während einem Training des ÖFB Männer Nationalteams vor den beiden bevorstehenden UEFA Nation League Spielen gegen Israel und Kosovo am Dienstag, 22. September 2026 in Windischgarsten. - FOTO: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
Mit dieser Startaufstellung geht Österreich in den Nations-League-Auftakt.
OE24 auf Google bevorzugen

Heute startet gegen Israel (20.45 Uhr/live ORF1 & im OE24-Live-Ticker) die Mission "Liga A".

Auch interessant

Doppel-Erfolg im Boxen: Derouiche und Hagag holen Bronze für Österreich

Großschartner verlängert! Österreicher unterschreibt bis 2028 bei Pogacar-Team UAE

Halbfinal-Hit gegen Ukraine: Italien zittert sich gegen China durch

Ralf Rangnick nominierte viele neue Gesichter in seinen 24-Mann-Kader, dementsprechend groß war die Erwartungshaltung bezüglich der Startaufstellung.

Mit Grüll & ohne Wanner

Neu-Kapitän Michael Gregoritsch und Torhüter Alexander Schlager standen bereits nach der PK fest. Nun ist die ganze Startelf bekannt. Überraschend: Marco Grüll steht in der Startformation. Der Legionär von Werder Bremen bildet mit Romano Schmid und Patrick Wimmer die offensive Dreierreihe hinter Kapitän Michael Gregoritsch. Im zentralen defensiven Mittelfeld agieren Nicolas Seiwald und Xaver Schlager, in der Viererkette vor Alexander Schlager verteidigen Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso und Phillipp Mwene.

Überraschend von Beginn an dabei ist Grüll und Paul Wanner auf der Bank. Abseits dessen sind die Unterschiede zur WM eher gering ausgefallen.

Ersatzbank: Wiegele, Jungwirth, Affengruber, Lang, Adamu, Kalajdzic, Wanner, Veratschnig, Chukwuemeka, Horvath, Prass, Friedl

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Aufregung um Sicherheits-kontrollen

Schock um Neo-Kapitän Gregoritsch

So viel verdient David Alaba bei Udinese

Europas Top-Ligen formieren sich gegen Infantino

Wegen Klopp: RTL schmeißt Kult-Serie aus dem Programm

Erste Trainerin im Männerfußball verliert Job

Alabas neue Trikotnummer sorgt für Star-Alarm bei Udinese

Diese ÖFB-Elf schickt Rangnick ins Rennen

Jetzt offiziell: Alaba wechselt zu Udinese

"Wir waren alle Fans von ihm"