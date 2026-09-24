Grüll startet! Diese ÖFB-Elf schickt Rangnick ins Rennen

Mit dieser Startaufstellung geht Österreich in den Nations-League-Auftakt.

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Heute startet gegen Israel (20.45 Uhr/live ORF1 & im OE24-Live-Ticker) die Mission "Liga A".

Ralf Rangnick nominierte viele neue Gesichter in seinen 24-Mann-Kader, dementsprechend groß war die Erwartungshaltung bezüglich der Startaufstellung.

Mit Grüll & ohne Wanner

Neu-Kapitän Michael Gregoritsch und Torhüter Alexander Schlager standen bereits nach der PK fest. Nun ist die ganze Startelf bekannt. Überraschend: Marco Grüll steht in der Startformation. Der Legionär von Werder Bremen bildet mit Romano Schmid und Patrick Wimmer die offensive Dreierreihe hinter Kapitän Michael Gregoritsch. Im zentralen defensiven Mittelfeld agieren Nicolas Seiwald und Xaver Schlager, in der Viererkette vor Alexander Schlager verteidigen Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso und Phillipp Mwene.

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Überraschend von Beginn an dabei ist Grüll und Paul Wanner auf der Bank. Abseits dessen sind die Unterschiede zur WM eher gering ausgefallen.

Ersatzbank: Wiegele, Jungwirth, Affengruber, Lang, Adamu, Kalajdzic, Wanner, Veratschnig, Chukwuemeka, Horvath, Prass, Friedl