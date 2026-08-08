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Rekordhitze

Viel zu heiß: Nächstes Sommerskigebiet gibt auf

Menschen wandern auf einem verschneiten Gletscher bei Saas-Fee in den Schweizer Alpen.
© Webcam
Die extreme Hitze macht selbst vor den Schweizer Gletschern nicht Halt.
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Nach Zermatt muss nun auch Saas-Fee seinen Sommerskibetrieb vorübergehend einstellen. Letzter Skitag ist Sonntag, der 9. August. Ab Montag bleiben die Pisten bis auf Weiteres geschlossen.

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Grund dafür sind die anhaltend hohen Temperaturen und die dadurch zunehmend problematischen Schnee- und Gletscherverhältnisse. Trotz intensiver Präparierungsarbeiten können die Betreiber nach eigenen Angaben keinen ausreichend sicheren Betrieb mehr gewährleisten.

"Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden hat oberste Priorität", teilten die Saastal Bergbahnen mit. Unter den aktuellen Bedingungen könnten Pisten und Gletscherinfrastruktur nicht mehr in der erforderlichen Qualität und Sicherheit angeboten werden.

Viel zu heiß

Wann der Sommerskibetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit offen. Die Bergbahnen wollen die Entwicklung der Verhältnisse beobachten und über eine mögliche Wiedereröffnung informieren.

Bereits Ende Juli hatte Zermatt den Sommerskibetrieb auf dem Theodulgletscher wegen der Hitze eingestellt. Für die internationalen Ski-Teams wird die Vorbereitung auf die kommende Saison damit zunehmend schwieriger. Auch für den ÖSV werden geeignete Trainingsmöglichkeiten auf europäischen Gletschern knapp. Einige österreichische Athleten weichen deshalb bereits nach Südamerika aus, wo derzeit tiefster Winter herrscht.

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