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Wichtiger Lostag

Bauernregel: "Dann wird der Winter lang und weiß"

Junge Frau mit gelber Mütze friert in dicker Winterkleidung im verschneiten Wald.
© Getty Images/iStockphoto
Der 8. August gilt als wichtiger Lostag für den Winter.
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"Ist’s an Domini sehr heiß, wird der Winter lang und weiß." Diese alte Bauernregel gehört zu den Wetterweisheiten rund um den 8. August, den Gedenktag des heiligen Dominikus. Und sie dürfte in diesem Jahr besonders viele Menschen interessieren: Nach der intensiven Hitzewelle in Österreich und anderen Teilen Europas stellt sich bereits die Frage, was der kommende Winter bringen könnte.

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Strenger Winter

Nach der Überlieferung gilt nämlich: Je heißer es an Sankt Dominikus ist, desto strenger soll der Winter ausfallen. Eine weitere Variante lautet: "Je mehr Dominikus schürt, je länger man im Winter friert." Auch die Aussagen "Auf Hitze an Sankt Dominikus ein strenger Winter folgen muss" und "Bei Hitze an Sankt Dominikus ein strenger Winter kommen muss" gehen in dieselbe Richtung.

Demnach wäre die aktuelle Sommerhitze kein gutes Zeichen für die kalte Jahreszeit. Ein heißer 8. August soll auf einen langen, kalten und schneereichen Winter hindeuten.

Allerdings sind solche Bauernregeln vor allem historisches Wetterwissen und keine verlässliche Langzeitprognose. Einen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen der Temperatur an einem einzelnen Augusttag und dem Wetter mehrere Monate später gibt es nicht. Trotzdem sind die alten Sprüche ein spannender Blick darauf, wie frühere Generationen das Wetter beobachteten – und daraus ihre Erwartungen für die kommenden Jahreszeiten ableiteten.

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