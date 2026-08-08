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Neue Umfrage

Nicht die Deutschen: Wer am liebsten Liegen reserviert

Poolbereich mit Sonnenliegen und Schirmen vor dem Atlantis The Palm Hotel in Dubai bei sonnigem Wetter.
© UCG/Universal Images Group via G
Diese Nationen blockieren am liebsten die Liegen am Pool.
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Der Kampf um die besten Plätze am Hotelpool gehört für viele Urlauber zum Ferienalltag. Frühmorgens werden Handtücher auf den Sonnenliegen platziert, oft Stunden bevor die Gäste tatsächlich am Pool auftauchen. Lange galten dabei vor allem die Deutschen als Meister der umstrittenen Reservierungstaktik. Eine neue YouGov-Umfrage stellt dieses Klischee nun allerdings auf den Kopf.

Überraschendes Ergebnis

Wie der englische Guardian berichtet, haben jeweils 45 Prozent der italienischen und französischen Urlauber schon einmal eine Liege mit einem Handtuch reserviert. Bei den Deutschen waren es 38 Prozent. Die Briten bilden mit 33 Prozent sogar das Schlusslicht.

Trotzdem klebt das Liegen-Image weiterhin an den Deutschen. 51 Prozent der Deutschen und 46 Prozent der Briten verbinden die Handtuch-Reservierung mit deutschen Urlaubern. In anderen Ländern ist dieses Klischee deutlich weniger verbreitet.

Dabei stößt die Praxis europaweit auf wenig Begeisterung: 60 bis 82 Prozent der Befragten halten das Blockieren von Liegen für nicht akzeptabel. Dennoch hat mehr als die Hälfte schon erlebt, wegen reservierter Plätze leer auszugehen.

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