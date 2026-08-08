Urlauber fliehen vor Flammen-Hölle am Gardasee

Flammen, dichter Rauch und ein rot leuchtender Himmel: Am Westufer des Gardasees ist in der Nacht auf Samstag ein großer Waldbrand ausgebrochen.

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In Tignale mussten mehrere Ferienhäuser und ein Hotel vorsorglich evakuiert werden. Löschflugzeuge und Hubschrauber wurden zur Unterstützung angefordert.

Das Feuer brach am Freitagabend im Ortsteil Olzano oberhalb des Gardasees aus. Seit etwa 22 Uhr kämpften Feuerwehr, Zivilschutz, Forstpolizei und freiwillige Helfer gegen die Flammen. Auch am Samstagmorgen waren noch große Rauchschwaden über dem Gebiet zu sehen.

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"Furchterregende Szenen"

Die Behörden evakuierten mindestens fünf Ferienhäuser sowie das Hotel Residence "La Forca". Dort hielten sich auch ausländische Urlauber auf. Einsatzkräfte kontrollierten die Gebäude einzeln, um sicherzustellen, dass niemand zurückgeblieben war.

© Feuerwehr

Ein deutscher Urlauber berichtet der Zeitung Giornale di Brescia, er habe wegen des Feuers seine Abreise vorgezogen. "Durch die Flucht vor den Flammen haben wir wohlbehalten die direkte Abreise angetreten. Glücklicherweise war unser Auto schon gepackt. Niemand kam zu Schaden und alle Hotelgäste konnten sich in Sicherheit bringen."

© Feuerwehr

Tignales Bürgermeister Daniele Bonassi sprach von "furchterregenden Szenen". Rund um die Wallfahrtskirche würden Bäume und Unterholz von den Flammen erfasst. Der Wind treibe das Feuer vom See in Richtung Berge.

Die Brandursache und das genaue Ausmaß des Feuers waren zunächst unklar. Trockenheit, Wind und die stark ausgetrocknete Vegetation verschärften die Lage. Für Samstag wurden Canadair-Löschflugzeuge und Hubschrauber erwartet. Zudem wurden mobile Wassertanks aufgestellt und sogar das örtliche Schwimmbad als Wasserreservoir genutzt. Die Provinzstraße SP38 zwischen Tignale und Tremosine wurde für die Löscharbeiten gesperrt.