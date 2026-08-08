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Völlig überraschend

Transfer-Knall: Liverpool holt Barca-Kapitän

Zwei Fußballspieler im Barcelona-Trikot jubeln auf dem Spielfeld mit einem High-Five.
© NurPhoto via Getty Images
Beim FC Barcelona bahnt sich ein überraschender Transfer an.
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Kapitän Ronald Araújo könnte die Katalanen verlassen und nach England wechseln. Mehrere spanische Medien sowie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten von einer bereits weit fortgeschrittenen Einigung mit Liverpool.

Vorgesehen ist demnach zunächst eine Leihe bis Sommer 2027. Die Engländer sollen während dieser Zeit das Gehalt des 27-jährigen Uruguayers vollständig übernehmen. Zudem soll Liverpool eine Möglichkeit erhalten, Araújo anschließend fest zu verpflichten. Sein Vertrag in Barcelona läuft eigentlich noch bis 2031.

Schwerer Stand in Barcelona

Der Schritt kommt auf den ersten Blick überraschend, wäre aus sportlicher Sicht aber nachvollziehbar. Araújo trägt zwar die Kapitänsbinde, hat unter Trainer Hansi Flick zuletzt jedoch deutlich an Bedeutung verloren. In der Innenverteidigung stehen andere Spieler in der Hackordnung vor ihm.

Hinzu kamen in der vergangenen Saison schwierige persönliche Momente. Araújo nahm sich nach eigenen Angaben wegen mentaler Belastungen eine längere Auszeit. Zuvor war er nach einem Platzverweis in der Champions League gegen Chelsea heftig kritisiert worden.

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In Liverpool könnte sich für den Verteidiger nun eine neue Perspektive eröffnen. Sollte Araújo tatsächlich gehen, würde Frenkie de Jong die Kapitänsrolle übernehmen.

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