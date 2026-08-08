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Im Urlaub

100 Bisse! Bub (9) von ganzem Hunderudel attackiert

Junge mit schwarzem "New York"-T-Shirt steht vor einer schwarzen Tür mit der Zahl 1855.
© GoFundMe
Der neunjährige Beau Brattain ist auf den Bahamas von einem Rudel aus sechs Staffordshire Bullterriern attackiert und schwer verletzt worden.
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Der Bub war am 28. Juli mit seiner Familie auf South Bimini, als er am Strand Sand sammelte. Plötzlich fielen die Hunde über ihn her.

Ärzte stellten bei Beau rund 100 Bissverletzungen fest. Der Zustand des Kindes war lebensbedrohlich. Es wurde deshalb zur Behandlung in eine Spezialklinik nach Florida geflogen. Dort musste der Neunjährige zweimal operiert werden. Einer der Eingriffe dauerte zehn Stunden. Inzwischen geht es ihm glücklicherweise besser.

Spendenaktion

Für Beau und seine Familie wurde eine Spendenaktion gestartet. Bereits rund 285.000 US-Dollar kamen zusammen, umgerechnet etwa 250.000 Euro. Das Geld soll die medizinischen Kosten und die weitere Genesung finanzieren.

Auch der Hundehalter wurde zur Verantwortung gezogen. Der 34-jährige Harrington Vincent Rolle wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die sechs Hunde sollen eingeschläfert werden.

Der Fall sorgt besonders wegen der hohen Zahl an Verletzungen für Entsetzen. Staffordshire Bullterrier gelten grundsätzlich als menschenbezogen und kinderfreundlich, werden in Deutschland jedoch als gefährliche Rasse eingestuft.

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