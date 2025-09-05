Nur Sturz könnte Superstar beim Katalonien-GP stoppen

Marc Marquez kommt mit großem Vorsprung zu seinem Heim-GP in Barcelona. Der Ducati-Star steht vor WM-Titel Nummer 9 – einzig ein Sturz könnte den Traum ins Wanken bringen.

Beim katalonischen Grand Prix in Barcelona richtet sich am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV) alles auf Marc Marquez. Der 31-jährige Spanier führt die WM überlegen an und könnte den nächsten Schritt zu seinem insgesamt neunten Titel machen, dem siebten in der MotoGP-Klasse. Mit 175 Punkten Vorsprung auf Bruder Alex reist er als klarer Favorit an.

Marquez dominiert die Saison

Für den Ducati-Star spricht nicht nur die Führung, sondern auch seine Stärke auf dem Kurs in Barcelona. "Nur ein Sturz kann ihn stoppen", heißt es aus dem Umfeld des Teams. Tatsächlich ist diese Gefahr nicht völlig ausgeschlossen: Laut offizieller MotoGP-Statistik kam Marquez in dieser Saison bereits neunmal zu Sturz.

Weniger Risiko durch klare WM-Führung

ServusTV-Experte Alex Hofmann beobachtete, dass Marquez inzwischen mit Bedacht fährt. Angesichts des großen Vorsprungs geht er nicht mehr jedes Risiko ein. Diese neue Herangehensweise könnte entscheidend sein, um den Titel sicher nach Hause zu bringen.

MotoGP WM-Stand

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Punkte 1. Marc Marquez (ESP) Ducati 455 2. Alex Marquez (ESP) Ducati 280 3. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 228 4. Marco Bezzecchi (ITA) Aprilia 197 5. Pedro Acosta (ESP) KTM 164 6. Franco Morbidelli (ITA) Ducati 161 7. Fabio Di Giannantonio (ITA) Ducati 154 8. Fermin Aldeguer (ESP) Ducati 126 9. Johann Zarco (FRA) Honda 114 10. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha 109

Stand nach 28 von 44 Rennen.