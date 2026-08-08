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Möbel gerüttelt

"Lautes Grollen": Heftiges Erdbeben reißt Tiroler aus Schlaf

Panorama von Hall in Tirol mit der Stiftskirche Herz-Jesu-Basilika und Alpen im Hintergrund.
© Getty Images/iStockphoto
Ein Erdbeben der Stärke 3,5 hat sich Samstagfrüh gegen 6.42 Uhr im Raum Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ereignet.
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Das Beben wurde im Raum Hall sowie im Großraum Innsbruck und den umliegenden Gemeinden von vielen Personen deutlich bis stark verspürt, teilte der österreichische Erdbebendienst Geosphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie mit. Gläser hätten geklirrt, Fenster und Möbel wahrnehmbar gerüttelt.

In einzelnen Fällen bewegten sich auch kleinere Gegenstände, hieß es. Viele Menschen erwachten aus dem Schlaf. Die Erschütterung sei laut Berichten häufig von einem "lauten Grollen" begleitet gewesen. Vereinzelt seien geringfügige Schäden an Gebäuden, wie feine Haarrisse im Verputz gemeldet worden. Größere Schäden seien bei dieser Magnitude - es handelte sich um ein leichtes Erdbeben - nicht zu erwarten. Der Erdbebendienst bat, das Wahrnehmungsformular auf https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell/erdbeben auszufüllen, die App QuakeWatch Austria zu benutzen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.

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